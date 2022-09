情侶慶生住飯店40樓 清晨驚見「裸男」在窗外揮手

位於英國 倫敦最高大樓碎片大廈(The Shard),有一對情侶為了慶祝生日,入住第40層樓的飯店,沒想到4日清晨約6時醒來的時候,竟然看到一名裸著上半身的男子在窗外和他們揮手「打招呼」,還開心地大吼大叫,情侶嚇得趕緊報警,事後也曝光他的真實身分。

綜合外媒報導,柯爾菲與女友特瑞莎為了慶祝生日來旅行,他們入住了碎片大廈內40樓的飯店,沒想到隔天清晨看到了一名陌生男子在窗外揮手,模樣相當開心,柯爾菲看到這驚嚇畫面後,不忘記要拍下洛克伍德的身影,柯爾笑說,當時還以為女友特地請人爬40層樓高來送巧克力,結果是一位自由攀爬者,雖然情侶驚魂未定,但還是忍不住催促洛克伍德趕快爬到頂樓完成任務。

這名赤著腳踩在大樓外的男子名為洛克伍德(Adam Lockwood),現年21歲,是一位知名的自由攀登者,他曾攀爬過一些世界上最高的建築物,包括樓高425公尺的杜拜第二高樓瑪麗娜101(Marina 101),也曾冒充工人在杜拜攀爬一台365公尺高的起重機,以及在克羅地亞的一個339公尺高的發電站橫梁做引體向上。

洛克伍德攻頂後也在社群 分享了他的自拍,他赤裸上身,沒穿鞋,眺望倫敦的天際線,洛克伍德表示他拒絕使用安全防護裝備,只靠著他的抓握和上身力量阻止他往下倒,他先前曾被法院禁止攀爬高樓,但他顯然違反了命令。

Ladies and Gentleman. This was not me. I am not the Shard Climber. pic.twitter.com/ZeZyKxxPcX