我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

情侶慶生住飯店40樓 清晨驚見「裸男」在窗外揮手

聯合新聞網／即時報導
21歲的洛克伍德功攀登了英國最高的建築，然後在摩天大樓上自拍。（取材自Adam Lockwood臉書）
21歲的洛克伍德功攀登了英國最高的建築，然後在摩天大樓上自拍。（取材自Adam Lockwood臉書）

位於英國倫敦最高大樓碎片大廈（The Shard），有一對情侶為了慶祝生日，入住第40層樓的飯店，沒想到4日清晨約6時醒來的時候，竟然看到一名裸著上半身的男子在窗外和他們揮手「打招呼」，還開心地大吼大叫，情侶嚇得趕緊報警，事後也曝光他的真實身分。

綜合外媒報導，柯爾菲與女友特瑞莎為了慶祝生日來旅行，他們入住了碎片大廈內40樓的飯店，沒想到隔天清晨看到了一名陌生男子在窗外揮手，模樣相當開心，柯爾菲看到這驚嚇畫面後，不忘記要拍下洛克伍德的身影，柯爾笑說，當時還以為女友特地請人爬40層樓高來送巧克力，結果是一位自由攀爬者，雖然情侶驚魂未定，但還是忍不住催促洛克伍德趕快爬到頂樓完成任務。

這名赤著腳踩在大樓外的男子名為洛克伍德（Adam Lockwood），現年21歲，是一位知名的自由攀登者，他曾攀爬過一些世界上最高的建築物，包括樓高425公尺的杜拜第二高樓瑪麗娜101（Marina 101），也曾冒充工人在杜拜攀爬一台365公尺高的起重機，以及在克羅地亞的一個339公尺高的發電站橫梁做引體向上。

洛克伍德攻頂後也在社群分享了他的自拍，他赤裸上身，沒穿鞋，眺望倫敦的天際線，洛克伍德表示他拒絕使用安全防護裝備，只靠著他的抓握和上身力量阻止他往下倒，他先前曾被法院禁止攀爬高樓，但他顯然違反了命令。

警方表示，已經逮捕了三人，其中包括洛克伍德，另外兩名男子因涉嫌造成公共滋擾而被捕，目前所有人都被拘留。救護車和消防車都因此趕抵現場救援，碎片大廈周圍的區域被封鎖，附近地鐵站出口的乘客也被轉移到其他地方。

洛克伍德曾說過，「在沒有安全感的情況下被懸空在這麼高的地方，感覺超現實，當下大腦是空白的，但心跳沒有上升，覺得世界很平靜，加上自己喜歡從高處看東西，所以為了實現目標持續挑戰，這使我能一直保持活力，我不想放棄做這件事」。

地鐵站 社群 英國

上一則

妙齡女豐唇30次變大香腸 醫警告：再整就堵住鼻孔

延伸閱讀

內州男慶生 坐巨型南瓜划11小時38哩 挑戰金氏紀錄

內州男慶生 坐巨型南瓜划11小時38哩 挑戰金氏紀錄
通宵餐廳入駐對街 華埠松柏大廈居民抗議 憂噪音擾亂生活作息

通宵餐廳入駐對街 華埠松柏大廈居民抗議 憂噪音擾亂生活作息
梁洛施生3子無緣嫁豪門 34歲摟愛貓慶生

梁洛施生3子無緣嫁豪門 34歲摟愛貓慶生
梁洛施未婚生3子無緣嫁豪門 34歲慶生近照曝光

梁洛施未婚生3子無緣嫁豪門 34歲慶生近照曝光

熱門新聞

一名女子日前在路上看到一隻有著鬥雞眼、嘴唇裂開的可憐奶貓，因為太過醜陋沒有人想要收編牠，但女子堅持把這隻小貓帶回家，細心照顧幾個月後牠便蛻變成一隻絕美的暹羅貓。 (取材自Instagram)

「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵

2022-09-01 21:30
巴西女歌手全裸演出被摸遍。(取材自推特)

女歌手穿丁字褲演出遭觀眾脫褲 上空圍毛巾繼續唱

2022-09-04 03:47
塔比莎在夏威夷弄丟錢包，還被檢獲的陌生男子要求約會才要歸還。（取材自TikTok@tabithaswatosh）

男撿到錢包「跟我約會才還妳」 女赴約結局出人意外

2022-08-29 22:57
蘋果將在9月7日舉行發表會，推出iPhone 14系列新機。有媒體認為iPhone 14系列只在鏡頭還有螢幕部分做更新，建議可等到明年再換iPhone 15系列。（歐新社）

別急著買iPhone 14？「3關鍵」再等1年換iPhone 15

2022-08-30 23:57
深田咏美（右）邀來Unpai一起挑戰用胸部夾蛋。(取材自YouTube)

AV女優拍片實測「H奶能做什麼」秒夾破雞蛋網看傻

2022-09-01 02:25
新郎在婚禮開始時留著長髮(左圖)，在婚禮途中新郎新娘暫時離開了會場，賓客們都以為他們是去更換禮服，怎料一對新人回來時沒有更衣、反而是新郎變成短髮造型了。（取材自推特）

一場婚禮2個新郎？ 長髮新郎突變短髮 網驚：被掉包了

2022-09-02 21:24

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」
中國為何連續7個月減持美債？

中國為何連續7個月減持美債？