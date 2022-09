魔戒前傳「力量之戒」開紅盤 破亞馬遜串流首播紀錄

電視劇「魔戒:力量之戒」劇照。(美聯社)

影音串流平台亞馬遜 (Amazon)Prime Video今天宣布,根據英國作家托爾金原著改編的大成本電視劇「魔戒:力量之戒」(The Lord of the Rings: The Rings of Power),締造Prime Video最佳首播紀錄,有2500萬人次收看。

路透報導,亞馬遜昨天在Prime Video向超過240個國家和地區釋出「魔戒:力量之戒」第1季的1、2集。亞馬遜並未說明2500萬收視人次是看了完整兩集,還是僅看了一部分。

Prime Video未來會每周上架最新集數,直到10月14日播出第1季最後1集。

「魔戒:力量之戒」劇情發生在托爾金(J.R.R. Tolkien)虛構的第二紀元(Second Age)中土世界(Middle-earth),比小說與電影 「魔戒」(The Lord of the Rings)和「哈比人」(The Hobbit)的時代還早4000年。

亞馬遜打算以5季50小時來完整述說故事。

法新社報導說,亞馬遜砸了2.5億美元購買版權,光是首季預算 便高達4.65億美元,5季總預算預計突破10億美元。

這系列對亞馬遜尤其重要,因為串流世界競爭異常激烈,亞馬遜希望能從Netflix、Disney+、HBO Max群雄環伺之中爭得一席之地。