我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉攏抗中 拜登9月底辦太平洋島國峰會

無證客破7600人 紐約遊民所僅19個房間可使用

比想像中更普遍 研究：許多行星可能下著「鑽石雨」

中央社／巴黎2日即時報導
一群科學家利用常見的塑膠來模擬行星上可能出現的奇特「鑽石雨」，一般認為，天王星和海王星內部深處就存在這種現象。示意圖。（Ingimage）
一群科學家利用常見的塑膠來模擬行星上可能出現的奇特「鑽石雨」，一般認為，天王星和海王星內部深處就存在這種現象。示意圖。（Ingimage）

一群科學家利用常見的塑膠來模擬行星上可能出現的奇特「鑽石雨」，一般認為，天王星和海王星內部深處就存在這種現象。他們今天說，這種現象在宇宙中可能比原先以為的更普遍。

法新社報導，科學家先前推論，極端高壓和高溫會在天王星和海王星這兩顆「冰巨行星」表面下數以千計公里處，把碳和氫轉化為堅硬的鑽石。

如今一項刊登在「科學先端」（Science Advances）期刊上的新研究在碳氫混合物中加入氧氣，結果發現「鑽石雨」現象可能比先前以為的更普遍。

一般認為，天王星和海王星這類「冰巨行星」是太陽系外最常見的行星型態，這意味著宇宙裡可能到處都有鑽石雨現象。

德國HZDR研究實驗室（HZDR research lab）的物理學者克勞斯（Dominik Kraus）是這項研究的共同作者之一，他說，鑽石雨和地球上的雨非常不同。

他解釋，一般認為行星表面下是「熱而稠密的液體」，鑽石在那裡形成後，緩慢沉到上萬公里深處、可能與地球差不多大小的岩石核心，然後構成厚達數百公里以上的鑽石層。

這些鑽石可能不像市面上的鑽石那樣切成八心八箭又閃閃發亮，但克勞斯說，促使這些鑽石形成的力量與地球上類似。

研究團隊為了重現這個過程，使用經常拿來包裝食品和飲料的PET塑膠，其中就含有碳、氫、氧等必要混合物。

克勞斯說，研究員使用的是非常乾淨的PET塑膠，但「原則上這項實驗應該也可以用可口可樂的瓶子執行」。

接著，研究團隊在美國加州SLAC國家加速器實驗室（SLAC National Accelerator Laboratory），用高功率光學雷射來照射塑膠。

克勞斯說，極短但極亮的X射線閃光，讓研究員得以觀察到肉眼看不見的「奈米鑽石」（nanodiamonds）形成過程。

他說：「那些行星上存在大量的氧，確實有助於從碳中吸走氫原子，所以鑽石其實更容易形成。」

這項實驗可能指向一種製造奈米鑽石的新方法，這種鑽石在生活中應用愈來愈廣泛，例如藥物傳遞、醫療檢查、非侵入性手術和量子電子學。

SLAC國家加速器實驗室學者歐佛里-奧凱（Benjamin Ofori-Okai）也是研究共同作者，他說：「目前製造奈米鑽石的方法，是用炸藥去炸一堆碳或鑽石。雷射或許是一種更乾淨、更容易控制的製造方法。」

鑽石雨的研究仍只是假設，因為人類對太陽系最邊緣的天王星和海王星所知甚少。只有美國國家航空暨太空總署（NASA）的「旅行家2號」（Voyager 2）探測器曾在1980年代飛到這兩顆行星附近，當時傳回的資料目前仍用於研究。

已有一個NASA團隊打算針對天王星和海王星規劃新任務，可能於2030年代啟動。

克勞斯樂見這項發展，希望能藉此取得更多資料，就算要等上10年、20年也沒關係。

來源：BBC Earth Lab

NASA 手術 可口可樂

上一則

從街頭球場打進大滿貫賽 小威秉持初心晉升球后

延伸閱讀

時空大禮

時空大禮
韋伯拍到太陽系外行星「HIP 65426 b」 距地球355光年 不似有生命

韋伯拍到太陽系外行星「HIP 65426 b」 距地球355光年 不似有生命
355光年外 行星「近照」曝光 專家：不可能有外星生命

355光年外 行星「近照」曝光 專家：不可能有外星生命
鑽石奶奶游泳隊

鑽石奶奶游泳隊

熱門新聞

一名女子日前在路上看到一隻有著鬥雞眼、嘴唇裂開的可憐奶貓，因為太過醜陋沒有人想要收編牠，但女子堅持把這隻小貓帶回家，細心照顧幾個月後牠便蛻變成一隻絕美的暹羅貓。 (取材自Instagram)

「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵

2022-09-01 21:30
塔比莎在夏威夷弄丟錢包，還被檢獲的陌生男子要求約會才要歸還。（取材自TikTok@tabithaswatosh）

男撿到錢包「跟我約會才還妳」 女赴約結局出人意外

2022-08-29 22:57
蘋果將在9月7日舉行發表會，推出iPhone 14系列新機。有媒體認為iPhone 14系列只在鏡頭還有螢幕部分做更新，建議可等到明年再換iPhone 15系列。（歐新社）

別急著買iPhone 14？「3關鍵」再等1年換iPhone 15

2022-08-30 23:57
南韓網紅Leezy在YouTube發布一支彈鋼琴的影片，但因為穿著太過火辣，引起不少注目。（取材自Leezy YouTube）

好辣…音樂網紅上半身貝殼遮胸 265萬粉絲害羞：想學琴

2022-08-26 01:07
一名女子穿著「一條線泳裝」在家庭水上樂園內戲水，影片流出後引發討論。(影片截圖)

視線移不開 辣妹穿「一條線泳裝」戲水 露豐臀嚇壞家長

2022-08-27 20:13
深田咏美（右）邀來Unpai一起挑戰用胸部夾蛋。(取材自YouTube)

AV女優拍片實測「H奶能做什麼」秒夾破雞蛋網看傻

2022-09-01 02:25

超人氣

更多 >
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？
打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡

打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡
紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈
富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀

富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀