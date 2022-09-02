一場婚禮2個新郎？ 長髮新郎突變短髮 網驚：被掉包了
一場婚禮竟有兩個新郎？原來是髮型不同像換了人！網路上近日瘋傳一組婚禮相片，首張相片中的新郎留著一頭長髮，甜蜜地與戴著頭紗的新娘一起穿梭賓客間；而第二張相片的新郎衣著雖然一樣，但竟是一頭清爽短髮。相片引起討論，有網友疑惑「新郎被掉包了？」、「雙胞胎兄弟？」
香港01報導，日本Twitter用戶「そーがないざー/sohganizer」2017年時，分享一組婚禮照片，照片中新郎在婚禮開始時留著長髮，婚禮途中新郎新娘暫時離開了會場，依照日本婚禮文化，賓客們都以為他們是去更換禮服。怎料一對新人回來時沒有更衣，反而是新郎變成「短髮造型」，其新造型令賓客感到十分驚喜，推文者更直言「這是我今年受到最大的衝擊」。
ロン毛の新郎がお色直しで断髪して来て今年いちばんの衝撃受けてる。 pic.twitter.com/1KURRmnPMH— そーがないざー/sohganizer (@shgnzr) September 23, 2017
據報導，新郎頂著新造型現身後，賓客看傻眼狂拍照，原來是新郎在婚禮途中把長髮剪掉，想以全新形象迎接婚後的新生活。
網友都感受到這組相片的衝擊性，笑說「這是孿生弟弟吧？」、「肯定是另一個人！」、「形象大轉變」、「顯出髮型很重要」、也有網友開玩笑說「像是紅不起來的搞笑藝人轉行當上班族」。
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