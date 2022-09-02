一場婚禮2個新郎？ 長髮新郎突變短髮 網驚：被掉包了

新郎在婚禮開始時留著長髮(左圖)，在婚禮途中新郎新娘暫時離開了會場，賓客們都以為他們是去更換禮服，怎料一對新人回來時沒有更衣、反而是新郎變成短髮造型了。（取材自推特）

一場婚禮竟有兩個新郎？原來是髮型不同像換了人！網路上近日瘋傳一組婚禮相片，首張相片中的新郎留著一頭長髮，甜蜜地與戴著頭紗的新娘一起穿梭賓客間；而第二張相片的新郎衣著雖然一樣，但竟是一頭清爽短髮。相片引起討論，有網友疑惑「新郎被掉包了？」、「雙胞胎兄弟？」

香港 01報導，日本 Twitter用戶「そーがないざー/sohganizer」2017年時，分享一組婚禮照片，照片中新郎在婚禮開始時留著長髮，婚禮途中新郎新娘暫時離開了會場，依照日本婚禮文化，賓客們都以為他們是去更換禮服。怎料一對新人回來時沒有更衣，反而是新郎變成「短髮造型」，其新造型令賓客感到十分驚喜，推文者更直言「這是我今年受到最大的衝擊」。

據報導，新郎頂著新造型現身後，賓客看傻眼狂拍照，原來是新郎在婚禮途中把長髮剪掉，想以全新形象迎接婚後的新生活。

網友都感受到這組相片的衝擊性，笑說「這是孿生弟弟吧？」、「肯定是另一個人！」、「形象大轉變」、「顯出髮型很重要」、也有網友開玩笑說「像是紅不起來的搞笑藝人轉行當上班族」。