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世足賽將登場 貝克漢讚卡達「完美」遭人權組織痛批

中央社／倫敦1日綜合外電
貝克漢。（路透）
貝克漢。（路透）

儘管本屆世界杯足球賽東道主卡達在LGBTQ和婦女權益方面的紀錄令人擔憂，英國前足球巨星貝克漢仍為卡達宣傳，並盛讚卡達是「完美」的旅遊地點，今天遭人權運動人士抨擊。

法新社報導，在卡達旅遊局網站上發布的一系列影片中，曾效力於英超曼聯（Manchester United）和西甲皇家馬德里（Real Madrid）中場的「黃金右腳」貝克漢（David Beckham）欣賞當地的藝術並大啖美食，還參觀一處沙漠營地，驚嘆道：「這對我來說太完美了！」

國際特赦組織（Amnesty International）英國分部優先活動負責人賈肯斯（Felix Jakens）表示，這些廣告「只是關於卡達華而不實且正面的最新影片，而且有貝克漢露臉」。

總部位於倫敦的國際特赦組織痛斥貝克漢「沒有提及該國令人震驚的人權紀錄」。

貝克漢在宣傳片中說這個阿拉伯國家「真的是個不可思議的地方，可以稍作停留幾天」。他還說：「我迫不及待想帶我孩子回來，舊地重遊。」

據報導，貝克漢去年簽署一項價值1.5億英鎊協議，擔任卡達的形象大使，為這個天然氣資源豐富的海灣國家宣傳。卡達是今年世界杯的主辦國。

賈肯斯呼籲貝克漢利用自己的「獨特形象」，讓世人關注數以萬計移工在耗資數十億美元的數個場館工作所面臨的「可怕虐待」。

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