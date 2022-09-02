我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

老公送生日禮物「烏鴉在屋內狂飛」她被嚇得連飆髒話

聯合新聞網／ 即時報導
一名男子在屋內放了兩隻烏鴉給妻子當生日禮物，讓她超傻眼。(取材自Tik Tok)
一名男子在屋內放了兩隻烏鴉給妻子當生日禮物，讓她超傻眼。(取材自Tik Tok)

一位「好先生」為了要慶祝妻子生日，為妻子準備了超特別的生日禮物，結果卻讓妻子回家後尖叫連連。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名叫做班尼（Benny）的男子在Tik Tok上分享自己幫太太慶生的影片。影片中太太娜汀（Nadine）和孩子正要走進家門，男子興奮的說「生日女孩來囉！」，並急著要太太閉上眼睛。

娜汀進門時，班尼還在旁邊唱著生日快樂歌，但是映入眼簾的畫面卻讓娜汀嚇得狂飆髒話。客廳中有兩隻烏鴉飛來飛去，班尼對太太說：「因為我沒辦法讓你養兩隻鴿子，所以幫你準備了兩隻烏鴉。」娜汀則不可致信的看著先生說：「牠們到底為什麼他X的在屋裡 ？」

網友看了都說這下班尼可能接下來都要睡沙發了，開玩笑的問班尼「還活著嗎？」。也有網友說自己一定會拿漂白水消毒整個房子，畢竟不知道烏鴉身上有沒有攜帶什麼病菌。

另外還有人認為這樣的慶生方式很不得體，根本是虐待動物。部分網友也提出烏鴉在屋內會帶來厄運，要他們最好把烏鴉帶到屋外。

@vansman79 A very Dundalk Birthday Surprise!!! #happybirthday #surprise #divorce ♬ Oh no, oh no, oh no, no no - Hip Hop

上一則

哈利波特劫盜地圖？翻新房子地板有奇怪軌跡 他上網求救

下一則

9月2日星座運勢 金牛偏財運不錯 處女借助好運勢

延伸閱讀

購屋想要省些錢 記住這些補貼與減稅福利

購屋想要省些錢 記住這些補貼與減稅福利
梁洛施生3子無緣嫁豪門 34歲摟愛貓慶生

梁洛施生3子無緣嫁豪門 34歲摟愛貓慶生
梁洛施未婚生3子無緣嫁豪門 34歲慶生近照曝光

梁洛施未婚生3子無緣嫁豪門 34歲慶生近照曝光
楊紫熱戀證據流出？深夜與男星慶生、被甜餵蛋糕

楊紫熱戀證據流出？深夜與男星慶生、被甜餵蛋糕

熱門新聞

塔比莎在夏威夷弄丟錢包，還被檢獲的陌生男子要求約會才要歸還。（取材自TikTok@tabithaswatosh）

男撿到錢包「跟我約會才還妳」 女赴約結局出人意外

2022-08-29 22:57
南韓網紅Leezy在YouTube發布一支彈鋼琴的影片，但因為穿著太過火辣，引起不少注目。（取材自Leezy YouTube）

好辣…音樂網紅上半身貝殼遮胸 265萬粉絲害羞：想學琴

2022-08-26 01:07
蘋果將在9月7日舉行發表會，推出iPhone 14系列新機。有媒體認為iPhone 14系列只在鏡頭還有螢幕部分做更新，建議可等到明年再換iPhone 15系列。（歐新社）

別急著買iPhone 14？「3關鍵」再等1年換iPhone 15

2022-08-30 23:57
國外一對爺孫戀情侶常在社群媒體上大秀恩愛。（取材自Tik Tok）

22歲嫩妹大談差35歲爺孫戀 他女兒：想用乾草叉做掉她

2022-08-26 01:31
一名女子穿著「一條線泳裝」在家庭水上樂園內戲水，影片流出後引發討論。(影片截圖)

視線移不開 辣妹穿「一條線泳裝」戲水 露豐臀嚇壞家長

2022-08-27 20:13
深田咏美（右）邀來Unpai一起挑戰用胸部夾蛋。(取材自YouTube)

AV女優拍片實測「H奶能做什麼」秒夾破雞蛋網看傻

2022-09-01 02:25

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」