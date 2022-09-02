老公送生日禮物「烏鴉在屋內狂飛」她被嚇得連飆髒話

一名男子在屋內放了兩隻烏鴉給妻子當生日禮物，讓她超傻眼。(取材自Tik Tok)

一位「好先生」為了要慶祝妻子生日，為妻子準備了超特別的生日禮物，結果卻讓妻子回家後尖叫連連。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名叫做班尼（Benny）的男子在Tik Tok上分享自己幫太太慶生的影片。影片中太太娜汀（Nadine）和孩子正要走進家門，男子興奮的說「生日女孩來囉！」，並急著要太太閉上眼睛。

娜汀進門時，班尼還在旁邊唱著生日快樂歌，但是映入眼簾的畫面卻讓娜汀嚇得狂飆髒話。客廳中有兩隻烏鴉飛來飛去，班尼對太太說：「因為我沒辦法讓你養兩隻鴿子，所以幫你準備了兩隻烏鴉。」娜汀則不可致信的看著先生說：「牠們到底為什麼他X的在屋裡 ？」

網友看了都說這下班尼可能接下來都要睡沙發了，開玩笑的問班尼「還活著嗎？」。也有網友說自己一定會拿漂白水消毒整個房子，畢竟不知道烏鴉身上有沒有攜帶什麼病菌。

另外還有人認為這樣的慶生方式很不得體，根本是虐待動物。部分網友也提出烏鴉在屋內會帶來厄運，要他們最好把烏鴉帶到屋外。