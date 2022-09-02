哈利波特劫盜地圖？翻新房子地板有奇怪軌跡 他上網求救

夫妻家中出現奇怪的痕跡上網詢問，結果卻得到超多爆笑答案。（取材自Tik Tok）

一對夫妻近期在整修房子，便將翻新房子的過程拍成影片po上網跟網友分享。不過他們在家中地板發現奇怪的痕跡，害怕的詢問網友這到底是什麼生物留下來的足跡。而網友的回覆超級爆笑，意外引發一股「瞎扯風潮」。

據《鏡報》（Mirror）報導，一對夫妻在Tik Tok上分享自己翻新住處的過程。他們在其中一部影片表示，因為前陣子拆牆，所以地上比較多沙塵，兩人才發現地上有奇怪的軌跡。妻子擔心是不是家中已經有「寵物」了，所以上網詢問網友這到底是什麼生物。

沒想到網友們腦洞大開，給出各式各樣奇怪的答案。有網友說：「看過哈利波特 嗎？其實你的地板是大型的劫盜地圖啦！」另一名網友則說：「是多比走過的痕跡，可能在找主人」。其他網友也開始留下各種異想天開的留言，像是：「是北美屋棲河馬，牠們很冷靜，只有被激怒時會變得有攻擊性。」其他網友開始跟著胡扯說「我家也有一隻」、「把舊鞋子留在屋中就可以吸引牠們喔！我就是這樣抓到我家這隻的」。

也有網友說：「那是我爺爺奶奶每天去學校留下的痕跡啦！」、「很明顯的是小火車的軌道啊！」不少網友說，原本點進留言區是好奇想知道究竟是什麼東西的腳印，結果卻看到很多經典留言，讓眾人啼笑皆非。