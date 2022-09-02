我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

哈利波特劫盜地圖？翻新房子地板有奇怪軌跡 他上網求救

聯合新聞網／ 即時報導
夫妻家中出現奇怪的痕跡上網詢問，結果卻得到超多爆笑答案。（取材自Tik Tok）
夫妻家中出現奇怪的痕跡上網詢問，結果卻得到超多爆笑答案。（取材自Tik Tok）

一對夫妻近期在整修房子，便將翻新房子的過程拍成影片po上網跟網友分享。不過他們在家中地板發現奇怪的痕跡，害怕的詢問網友這到底是什麼生物留下來的足跡。而網友的回覆超級爆笑，意外引發一股「瞎扯風潮」。

據《鏡報》（Mirror）報導，一對夫妻在Tik Tok上分享自己翻新住處的過程。他們在其中一部影片表示，因為前陣子拆牆，所以地上比較多沙塵，兩人才發現地上有奇怪的軌跡。妻子擔心是不是家中已經有「寵物」了，所以上網詢問網友這到底是什麼生物。

沒想到網友們腦洞大開，給出各式各樣奇怪的答案。有網友說：「看過哈利波特嗎？其實你的地板是大型的劫盜地圖啦！」另一名網友則說：「是多比走過的痕跡，可能在找主人」。其他網友也開始留下各種異想天開的留言，像是：「是北美屋棲河馬，牠們很冷靜，只有被激怒時會變得有攻擊性。」其他網友開始跟著胡扯說「我家也有一隻」、「把舊鞋子留在屋中就可以吸引牠們喔！我就是這樣抓到我家這隻的」。

也有網友說：「那是我爺爺奶奶每天去學校留下的痕跡啦！」、「很明顯的是小火車的軌道啊！」不少網友說，原本點進留言區是好奇想知道究竟是什麼東西的腳印，結果卻看到很多經典留言，讓眾人啼笑皆非。

@renovatingnumber6 it seems we have a pet before we have even moved in 🥲🥲 #creature #renovationproject #renovationseries #renovatingourhome #houseguest ♬ Oh No - Kreepa

哈利波特

上一則

385光年遠 韋伯太空望遠鏡拍下首張系外行星直接影像

下一則

老公送生日禮物「烏鴉在屋內狂飛」她被嚇得連飆髒話

延伸閱讀

「哈利波特」男星爆遭加航羞辱 頭等艙降級 機票被撕毀

「哈利波特」男星爆遭加航羞辱 頭等艙降級 機票被撕毀
艾瑪華森十指緊扣富二代男友 祕戀一年曝光

艾瑪華森十指緊扣富二代男友 祕戀一年曝光
「妙麗」密戀一年認愛？艾瑪華森與富二代男友十指緊扣

「妙麗」密戀一年認愛？艾瑪華森與富二代男友十指緊扣
「哈利波特：酷玩魔法」互動體驗展 芝加哥秋天登場

「哈利波特：酷玩魔法」互動體驗展 芝加哥秋天登場

熱門新聞

塔比莎在夏威夷弄丟錢包，還被檢獲的陌生男子要求約會才要歸還。（取材自TikTok@tabithaswatosh）

男撿到錢包「跟我約會才還妳」 女赴約結局出人意外

2022-08-29 22:57
南韓網紅Leezy在YouTube發布一支彈鋼琴的影片，但因為穿著太過火辣，引起不少注目。（取材自Leezy YouTube）

好辣…音樂網紅上半身貝殼遮胸 265萬粉絲害羞：想學琴

2022-08-26 01:07
蘋果將在9月7日舉行發表會，推出iPhone 14系列新機。有媒體認為iPhone 14系列只在鏡頭還有螢幕部分做更新，建議可等到明年再換iPhone 15系列。（歐新社）

別急著買iPhone 14？「3關鍵」再等1年換iPhone 15

2022-08-30 23:57
國外一對爺孫戀情侶常在社群媒體上大秀恩愛。（取材自Tik Tok）

22歲嫩妹大談差35歲爺孫戀 他女兒：想用乾草叉做掉她

2022-08-26 01:31
一名女子穿著「一條線泳裝」在家庭水上樂園內戲水，影片流出後引發討論。(影片截圖)

視線移不開 辣妹穿「一條線泳裝」戲水 露豐臀嚇壞家長

2022-08-27 20:13
深田咏美（右）邀來Unpai一起挑戰用胸部夾蛋。(取材自YouTube)

AV女優拍片實測「H奶能做什麼」秒夾破雞蛋網看傻

2022-09-01 02:25

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」