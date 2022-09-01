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385光年遠 韋伯太空望遠鏡拍下首張系外行星直接影像

編譯周辰陽／即時報導
天文學家利用韋伯太空望遠鏡拍攝到第一張系外行星的直接影像，該行星名為「HIP 65426 b」，距離地球約385光年，是個氣態巨行星，約為木星質量的6至12倍。(取材自臉書Friends of NASA)
天文學家利用韋伯太空望遠鏡拍攝到第一張系外行星的直接影像，該行星名為「HIP 65426 b」，距離地球約385光年，是個氣態巨行星，約為木星質量的6至12倍。(取材自臉書Friends of NASA)

CNN報導，天文學家利用韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）拍攝到第一張系外行星（Exoplanet）的直接影像。

這一個太陽系外行星名為「HIP 65426 b」，距離地球約385光年，是個氣態巨行星（Gas Giant），約為木星質量的6至12倍。跟45億年前誕生的地球相比，有著約1500至2000萬年歷史的「HIP 65426 b」只是個嬰兒行星。

CNN指出，韋伯太空望遠鏡用肉眼看不到的紅外線光觀察宇宙，成為揭露關於遙遠世界細節的完美太空天文台。根據報導，韋伯太空望遠鏡的不同儀器進行拍攝時，可在紅外線光的4個不同波段看到「HIP 65426 b」。

此次觀察由英國埃克塞特大學（University of Exeter）物理與天文學副教授辛克利（Sasha Hinkley）領導，並跟國際研究團隊合作。他在聲明表示，「這是一個變革的時刻，不僅對韋伯太空望遠鏡，對天文學基本上也是」。

天文學家2017年首度利用位於南美智利的歐洲南天天文台（ESO）甚大望遠鏡（Very Large Telescope）及SPHERE儀器發現「HIP 65426 b」。SPHERE儀器接著經由短紅外線光波長（Short Infrared Wavelengths）拍到照片，但韋伯太空望遠鏡觀察更長紅外線光波長的能力可以查明新的細節。

科學家正在分析韋伯太空望遠鏡的「HIP 65426 b」數據，即將出爐的研究將提交給期刊進行同儕審查。

韋伯太空望遠鏡 英國

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