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「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵

聯合新聞網／ 即時報導
一名女子日前在路上看到一隻有著鬥雞眼、嘴唇裂開的可憐奶貓，因為太過醜陋沒有人想要收編牠，但女子堅持把這隻小貓帶回家，細心照顧幾個月後牠便蛻變成一隻絕美的暹羅貓。 (取材自Instagram)
一名女子日前在路上看到一隻有著鬥雞眼、嘴唇裂開的可憐奶貓，因為太過醜陋沒有人想要收編牠，但女子堅持把這隻小貓帶回家，細心照顧幾個月後牠便蛻變成一隻絕美的暹羅貓。 (取材自Instagram)

只要細心照顧，所有毛孩都是最漂亮的孩子。一名女子日前在路上看到一隻有著鬥雞眼、嘴唇裂開的可憐奶貓，因為太過醜陋沒有人想要收編牠，但女子堅持把這隻小貓帶回家，細心照顧幾個月後牠便蛻變成一隻絕美的暹羅貓，讓不少網友深受感動。

綜合媒體報導，麻塞諸塞州(Massachusetts)一名女子佩里洛(Perillo)相當喜歡暹羅貓，在2015年時她飼養多年的愛貓過世，兩年後母親也跟著走了，傷心欲絕的佩里洛正好在亞利桑那州(Arizona)的路上邂逅了一隻長相特殊的暹羅貓奶貓，那時候的佩里洛剛好家中沒有任何一隻毛孩，於是她決定收編這隻小貓。

佩里洛收編的小貓在當地相當有名氣，被稱為「悲傷嘴山姆(Sad Mouth Sam)」，但這隻暹羅貓奶貓卻有著一張相當醜陋的臉孔，眼睛歪斜、上嘴唇突出裂開看起來像暴牙、甚至連嘴巴裡的牙齒都沒了，但那時的佩里洛覺得她會遇到這隻小貓就是緣分，鑒於對暹羅貓的愛，佩里洛才決定將山姆帶回家。

山姆有了新家後，佩里洛立刻帶牠去給獸醫檢查，這才發現原來山姆醜陋的臉孔並非天生，而是由「嗜酸性肉芽腫複合體」所引起的皮膚發炎症狀，起因於食物及環境的過敏反應，才導致牠的嘴巴發炎的相當嚴重，也因為嘴巴發炎的關係整張臉都變形。

佩里洛表示，那時候獸醫給山姆施打類固醇及抗生素，並要她好好把山姆養在室內，幾個月過後牠便奇蹟般的痊癒了，「雖然牠口腔內的牙齒因感染發炎少了三顆，但這並不影響日常生活」。一年後佩里洛再度曝光山姆照片，如今山姆在媽媽的照顧下整隻貓蛻變的相當仙氣美麗，在網路上大受歡迎，不少網友都稱讚佩里洛是一名好飼主，「有你的愛才能成就這麼漂亮又健康的貓咪」。

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