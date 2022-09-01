我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

宅邸被搜查、輔選不夠力…川普考慮延後宣布參選2024？

梅根自比曼德拉踢鐵板 「獅子王」演員打臉：根本沒見過她

編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子的妻子梅根日前稱「獅子王」2019年版電影一位南非劇組成員稱她的婚事比得上曼德拉獲釋，但該片唯一南非演員暨曼德拉友人卡尼博士表示，自己根本從來沒見過梅根。資料照片。(路透)
英國哈利王子的妻子梅根日前稱「獅子王」2019年版電影一位南非劇組成員稱她的婚事比得上曼德拉獲釋，但該片唯一南非演員暨曼德拉友人卡尼博士表示，自己根本從來沒見過梅根。資料照片。(路透)

泰晤士報1日報導，英國哈利王子的妻子梅根日前聲稱，一位來自南非的劇組成員曾指她的婚事讓當地歡欣鼓舞，比得上慶祝曼德拉（Nelson Mandela）獲釋。但她口中的演員暨曼德拉友人卡尼博士（Dr John Kani）卻表示，他從來沒見過梅根，也對她的說法感到「困惑」。

梅根在《The Cut》雜誌長篇專訪回憶，自己出席「獅子王」（The Lion King）2019年版電影的倫敦首映典禮時，一位南非劇組成員把她拉到一邊，「他看著我，他就像光一樣。他說，『我只需要妳知道，當妳嫁進這個家族，我們在街上歡欣鼓舞，跟我們在曼德拉從監獄獲釋時做的一模一樣」。

不過，在該片為山魈巫師「拉飛奇」（Rafiki）配音的獲獎編劇兼演員卡尼告訴每日郵報網站，自己是「獅子王」2019年版電影的唯一南非演員，但從未見過梅根，也沒有出席倫敦首映典禮。

卡尼在約翰尼斯堡住處的曼德拉肖像下受訪時稱，「我從來沒見過梅根．馬克爾，這看起來像是她的某種失言（faux pas），我根本從來沒見過公爵夫人…可能只是她那邊記錯了。這讓我很困惑，我是演員裡的唯一南非人，我演拉飛奇，塞斯．羅根演彭彭，唐納．葛洛佛演辛巴，而碧昂絲演娜娜」。

卡尼指出，參與該片的唯一其他南非人是跟漢斯．季默一起負責「獅子王」音樂的作曲家Lebo M，但他並不在演員中，還說曼德拉坐牢27年後走向自由是個「具有里程碑意義的時刻」，而梅根與哈利王子的婚事在南非「沒什麼大不了的」，又稱兩個事件「不能相提並論」，「當梅根嫁給哈利時，你真的說不出你在哪裡」。

卡尼表示，「我現在甚至無法告訴你，她是在哪個月或哪一年結婚的」。他表示，「在我的記憶中，沒有人會知道她什麼時候結了婚，何時或什麼的。我們沒感到婚事或她嫁給哈利的南非連結，我對此事真的感到意外。對我來說，這整件事是樁非事件（non-event）」。

梅根 南非 哈利

上一則

IDC：今年全球智慧手機出貨量預計下滑 但售價上漲

延伸閱讀

黛妃逝世25周年 威廉、哈利嫌隙未解「各自悼念」

黛妃逝世25周年 威廉、哈利嫌隙未解「各自悼念」
梅根把嫁哈利和曼德拉獲釋相提並論 遭曼德拉孫痛批

梅根把嫁哈利和曼德拉獲釋相提並論 遭曼德拉孫痛批
梅根再狠戳英王室？最新專訪驚曝查理、哈利父子情斷

梅根再狠戳英王室？最新專訪驚曝查理、哈利父子情斷
黛妃之死撼動王室 威廉、哈利王子繼承母親的平易近人

黛妃之死撼動王室 威廉、哈利王子繼承母親的平易近人

熱門新聞

塔比莎在夏威夷弄丟錢包，還被檢獲的陌生男子要求約會才要歸還。（取材自TikTok@tabithaswatosh）

男撿到錢包「跟我約會才還妳」 女赴約結局出人意外

2022-08-29 22:57
南韓網紅Leezy在YouTube發布一支彈鋼琴的影片，但因為穿著太過火辣，引起不少注目。（取材自Leezy YouTube）

好辣…音樂網紅上半身貝殼遮胸 265萬粉絲害羞：想學琴

2022-08-26 01:07
珍妮佛羅培茲一身氣質白紗除了讓人羨慕，她身上的珍珠珠寶，更意外成為夢幻造型的搶眼亮點。(取材自Instagram@voguemagazine）

珍妮佛羅培茲嫁小班 超巨尺碼「南洋珠」成亮點

2022-08-24 23:03
國外一對爺孫戀情侶常在社群媒體上大秀恩愛。（取材自Tik Tok）

22歲嫩妹大談差35歲爺孫戀 他女兒：想用乾草叉做掉她

2022-08-26 01:31
蘋果將在9月7日舉行發表會，推出iPhone 14系列新機。有媒體認為iPhone 14系列只在鏡頭還有螢幕部分做更新，建議可等到明年再換iPhone 15系列。（歐新社）

別急著買iPhone 14？「3關鍵」再等1年換iPhone 15

2022-08-30 23:57
男子將女友名字翻成中文字刺在身上，被網友打臉。（取材自Tik Tok）

他把女友名字「英翻中」刺上身 網友笑翻：她是尼姑？

2022-08-24 19:13

超人氣

更多 >
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」
這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算
王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」

王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」