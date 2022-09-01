梅根自比曼德拉踢鐵板 「獅子王」演員打臉：根本沒見過她

英國哈利王子的妻子梅根日前稱「獅子王」2019年版電影一位南非劇組成員稱她的婚事比得上曼德拉獲釋，但該片唯一南非演員暨曼德拉友人卡尼博士表示，自己根本從來沒見過梅根。資料照片。(路透)

泰晤士報1日報導，英國哈利 王子的妻子梅根 日前聲稱，一位來自南非 的劇組成員曾指她的婚事讓當地歡欣鼓舞，比得上慶祝曼德拉（Nelson Mandela）獲釋。但她口中的演員暨曼德拉友人卡尼博士（Dr John Kani）卻表示，他從來沒見過梅根，也對她的說法感到「困惑」。

梅根在《The Cut》雜誌長篇專訪回憶，自己出席「獅子王」（The Lion King）2019年版電影的倫敦首映典禮時，一位南非劇組成員把她拉到一邊，「他看著我，他就像光一樣。他說，『我只需要妳知道，當妳嫁進這個家族，我們在街上歡欣鼓舞，跟我們在曼德拉從監獄獲釋時做的一模一樣」。

不過，在該片為山魈巫師「拉飛奇」（Rafiki）配音的獲獎編劇兼演員卡尼告訴每日郵報網站，自己是「獅子王」2019年版電影的唯一南非演員，但從未見過梅根，也沒有出席倫敦首映典禮。

卡尼在約翰尼斯堡住處的曼德拉肖像下受訪時稱，「我從來沒見過梅根．馬克爾，這看起來像是她的某種失言（faux pas），我根本從來沒見過公爵夫人…可能只是她那邊記錯了。這讓我很困惑，我是演員裡的唯一南非人，我演拉飛奇，塞斯．羅根演彭彭，唐納．葛洛佛演辛巴，而碧昂絲演娜娜」。

卡尼指出，參與該片的唯一其他南非人是跟漢斯．季默一起負責「獅子王」音樂的作曲家Lebo M，但他並不在演員中，還說曼德拉坐牢27年後走向自由是個「具有里程碑意義的時刻」，而梅根與哈利王子的婚事在南非「沒什麼大不了的」，又稱兩個事件「不能相提並論」，「當梅根嫁給哈利時，你真的說不出你在哪裡」。

卡尼表示，「我現在甚至無法告訴你，她是在哪個月或哪一年結婚的」。他表示，「在我的記憶中，沒有人會知道她什麼時候結了婚，何時或什麼的。我們沒感到婚事或她嫁給哈利的南非連結，我對此事真的感到意外。對我來說，這整件事是樁非事件（non-event）」。