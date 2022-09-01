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誤轉713萬元給客戶 加密幣平台竟7個月後才察覺

編譯周辰陽／即時報導
全球最大加密幣交易平台之一的Crypto.com於2021年5月不慎轉帳近澳幣1050萬元給一名澳洲女子，但竟沒人注意到這個錯誤長達7個月的時間，直到公司當年年底進行財務審計才曝光。示意圖。(路透)
全球最大加密幣交易平台之一的Crypto.com於2021年5月不慎轉帳近澳幣1050萬元給一名澳洲女子，但竟沒人注意到這個錯誤長達7個月的時間，直到公司當年年底進行財務審計才曝光。示意圖。(路透)

商業內幕與澳洲特別廣播服務公司（SBS）8月31日報導，全球最大加密幣交易平台之一的Crypto.com不慎轉帳近澳幣1050萬元（約713萬美元）給一名澳洲女子，但竟沒人注意到這個錯誤長達7個月的時間，直到公司當年年底進行財務審計才曝光。

根據澳洲維多利亞省最高法院公開的缺席判決書（Default Judgment），Crypto.com於2021年5月做出這筆錯誤付款。該公司當時本來要退款澳幣100元（折合台幣2075元）給被告馬尼維（Thevamanogari Manivel），但經手職員在金額欄錯誤輸入了銀行帳號，讓馬尼維誤收澳幣1047萬4143元。

判決書指出，馬尼維發現個人帳號出現橫財後，就將錢轉到一個聯名帳號，並於今年1月下旬將澳幣40萬元轉到女兒維吉安（Raveena Vijian）戶頭。部分款項於今年2月初提出，拿去購置位於墨爾本市郊克雷吉本（Craigieburn）一個售價澳幣135萬元、含私人健身房和電影院的5房豪宅。

Crypto.com一直沒能發現這個重大錯誤，直到當年12月下旬的財務審計才察覺此事，隨後就採取法律行動，向馬尼維跟拿到該筆「天降橫財」部分款項的其姊妹甘加多利（Thilagavathy Gangadory）提告。

據報導，Crypto.com2月獲批針對馬尼維銀行帳號的凍結令，卻發現她已經把大部分款項轉進其他帳號，還用了誤轉給她的巨款買豪宅，而馬尼維隨後將豪宅轉給住在馬來西亞的甘加多利。Crypto.com於3月試圖凍結甘加多利的銀行帳號，但事實證明沒有成功。甘加多利沒有回應Crypto.com委任律師的去信，但確實回覆了馬尼維委任律師寄出的一封電子郵件。馬尼維委任律師告訴Crypto.com，甘加多利正尋求法律建議。

缺席判決書命令甘加多利支付Crypto.com澳幣135萬元、賣掉豪宅與支付利息和其他支出。主審法官艾略特（James Dudley Elliott）還警告，要是甘加多利不遵從法院命令，將會面臨藐視法庭的指控。據報導，相關案件將於10月繼續審理。

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