「手指愛心」不是南韓來的 網：60年前日本男團就比過

1962年成立的日本男團傑尼斯（Johnnys）。（取材自臉書）

近期「手指愛心」的拍照姿勢，隨著韓國偶像的帶動，引發一股流行全球的風潮，然而手指愛心的拍照風格，究竟是從何而來呢？有網友發現，原來1962年的日本 男團就有比過手指愛心了，原以為手指愛心是近年來的流行，不過追溯起源至今已過60年！

臉書 粉專「就算知道了也對人生沒有幫助的日本小知識」近日貼出一張照片，圖中見四位帥氣的男孩，橫排站好，手指比出時下流行的「手指愛心」給觀眾。

不過這四位最早比愛心手勢偶像是誰呢？其實是日本美少年夢工廠：傑尼斯事務所的第一個男子偶像團體，名字也稱「傑尼斯」（Johnnys），同時也是亞洲第一個流行偶像男團。

傑尼斯事務所於1962年成立，並組成傑尼斯四人團體，不過該團於1967年解散，該團4位成員分別為：あおい輝彥（1948年生）、真家ひろみ（1947年生，2000年去世）、飯野おさみ（1946年生）、中谷良（1947年生）。

許多網友在該文底下留言表示，「（手指愛心）30多年前在香港 是要對方給點錢的意思」、「都說流行是復古，復古就是流行」、「哇！Johnny's！這幾個歐吉桑現在70好幾了吧？」、「我以為是韓國人發明，原來早有歷史」、「夠廢的冷知識，但是我喜歡」、「阿公級的愛」、「這才是經典」。