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繽紛螺旋臂繞亮藍色核心打轉 NASA曬幻影星系影像

中央社華盛頓30日綜合外電報導
NASA與歐洲太空總署公布新照片，哈伯與韋伯太空望遠鏡捕捉到幻影星系的繽紛影像。路透
NASA與歐洲太空總署公布新照片，哈伯與韋伯太空望遠鏡捕捉到幻影星系的繽紛影像。路透

根據NASA與歐洲太空總署公布的新照片，天文學家使用哈伯與韋伯太空望遠鏡的觀測畫面，結合出絢麗的新幻影星系影像，捕捉到幻影星系繽紛的螺旋臂從亮藍色核心往外旋轉而出。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，先前稱為M74的幻影星系（Phantom Galaxy）位於雙魚座，是稱為「宏觀螺旋星系」（grand design spiral）的一種螺旋星系，這代表幻影星系有清晰可辨的螺旋臂。從新公布的影像中可看到，幻影星系的螺旋臂從核心往外旋轉而出。

歐洲太空總署（ESA）表示，韋伯太空望遠鏡在幻影星系的螺旋臂中偵測到「緻密的氣體與塵埃細絲」，也拍到幻影星系中心清晰的核星團畫面，沒有被氣體遮蔽。

韋伯太空望遠鏡執行了解恆星形成最初階段的計畫，也使用中紅外線儀器（Mid-InfraRed Instrument）檢視幻影星系。

歐洲太空總署表示，韋伯太空望遠鏡擅於以紅外光波段觀測，哈伯太空望遠鏡則能以紫外線與可見光波段拍到特別清晰的畫面，這使得拍到的幻影星系影像能夠展現恆星形成、特別明亮的HII區域。

法新社報導，韋伯太空望遠鏡拍到的影像顯示，幻影星系亮白色、紅色、粉紅色與淺藍色的灰塵與恆星附屬物，從亮藍色核心周圍往外盤旋而出，在一片漆黑深空中更顯得五彩繽紛。

哈伯太空望遠鏡先前拍過M74影像，捕捉到藍色與粉紅色的螺旋臂，但拍到的核心為鵝黃色。

美國國家航空暨太空總署（NASA）與歐洲太空總署指出，幻影星系是「適合天文學家研究螺旋星系起源與結構的星體」。韋伯望遠鏡拍下的照片能助他們一臂之力，以「更深入了解宇宙局部的恆星形成最初階段」，並記錄銀河系附近約19個有恆星形成的星系資訊。

NASA與歐洲太空總署在聲明中表示，天文學家也將能使用幻影星系的影像，「準確指出星系中恆星形成的區域，精確測量星團的質量與年紀，透徹理解在星際太空中漂浮的小塵埃顆粒的本質」。

左為哈伯望遠鏡觀測到的幻影星系影像，右為韋伯望遠鏡影像，中間為兩者結合後影像。路...
左為哈伯望遠鏡觀測到的幻影星系影像，右為韋伯望遠鏡影像，中間為兩者結合後影像。路透

韋伯太空望遠鏡 NASA 韋伯望遠鏡

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