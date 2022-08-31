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陪主人走過憂鬱 費城「鱷魚心理醫生」乖巧趴地任人摸

聯合新聞網／即時報導
一名飼主帶鱷魚到公園散步，親人的牠不但可以抱甚至可以摸摸，飼主表示這隻鱷魚不是普通的鱷魚，是能夠伴人走過憂鬱的「情感支持動物」。 (CBS Philly影片截圖)
一名飼主帶鱷魚到公園散步，親人的牠不但可以抱甚至可以摸摸，飼主表示這隻鱷魚不是普通的鱷魚，是能夠伴人走過憂鬱的「情感支持動物」。 (CBS Philly影片截圖)

許多人聞鱷魚色變，沒想到鱷魚竟然也能夠成為療癒萌寵。近日一段影片在網路上瘋傳，一名飼主帶鱷魚到公園散步，親人的牠不但可以抱甚至可以摸摸，飼主表示這隻鱷魚不是普通的鱷魚，是能夠伴人走過憂鬱的「情感支持動物」。

綜合媒體報導，賓夕法尼亞州費城一名男子亨尼(Joie Henney)帶著心愛的寵物鱷魚「威利(Wally)」到費城愛情公園(Philadelphia's Love Park)散步，儘管許多人聞鱷色變，但「威利」這隻鱷魚跟一般的很不一樣，牠不但個性親人溫和，甚至還可以給陌生人抱抱，完全跟平常人印象中的鱷魚形象相差甚遠，吸引不少網友熱議。

其實威利這隻鱷魚在網路上已經小有名氣，是當地相當知名的溫和寵物鱷魚。威力的飼主亨尼受訪表示，他從事爬蟲類動物救援相關工作已經30幾年了，威利是他在6年前領養回家的孩子，是一隻性格親人的短吻鱷。從媒體拍攝的照片可以看到，威利頸部綁著項圈，上面的牌子寫著「情感支持動物」，代表威利是可以摸摸抱抱、療癒心靈的動物。

亨尼說，當初他領養威力沒多久，就發現自己罹癌，情緒一度跌到谷底，甚至因此罹患憂鬱症，但還好有威利的貼心陪伴，才讓他戰勝病魔與心魔得以存活至今。亨尼指出，威利是一隻與眾不同的鱷魚，個性相當乖巧聽話，完全沒有攻擊性，就像貓貓狗狗一般溫順，平時會跟飼主睡在一起，還會調皮的偷枕頭跟毯子。

威利其實在社群網站上已經是小有名氣的網紅寵物，只是最近再度在螢光幕前曝光，讓更多人知道威利的存在，同時也讓大家看到鱷魚並不是每一隻都那麼可愛，甚至能夠作為支撐人類情感、療癒心靈的治癒寵物，也因此網路上有不少人遇到威利時總是喜歡與牠近距離合照留作紀念。

來源：CBS Philly

來源：Facts Tell

費城 社群網站 憂鬱症

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