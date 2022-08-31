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狂被AirDrop傳裸照 西南航空機長廣播「再傳就掉頭」

編譯徐榆涵／即時報導
西南航空一名機長透過廣播要求乘客不要再傳裸照，否則將飛機掉頭。路透
西南航空一名機長透過廣播要求乘客不要再傳裸照，否則將飛機掉頭。路透

美國西南航空一架飛往墨西哥卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）航班的機長在旅途中，突然透過廣播向旅客說，如果再不停止透過iPhone的Airdrop功能向他傳送裸照的話，就要將飛機掉頭，該影片在網路上引發熱議。

紐約郵報報導，根據影片，該名機長透過廣播宣布，「所以事情是這樣的，如果現在的情況繼續下去，我將把飛機開回登機口，大家都必須下機，並且讓保全介入，然後你們的假期就毀了。所以各位，不管AirDrop什麼東西，不要再傳裸照了，讓我們快去卡波聖盧卡斯吧。」

該影片至今已獲得逾220萬次觀看次數。對此，西南航空表示，「乘客及員工的安全福祉始終是西南航空團隊的優先任務。發現潛在問題的時候，我們的員工會解決問題，維持旅客的舒適。」

有網友認為機長的反應很讚，但也有人認為這件事不該開玩笑，稱機場很盡責，有給出一個合理的警告，人們必須停止在飛機上做這種事。

今年6月時，西南航空某航班一名男性乘客向其他旅客發送一張色情照片，待飛機降落後，該男子被警方押送下機。

@teighmars @robloxsouthwestair takes airdropping nudes very seriously. #AEJeansSoundOn #WorldPrincessWeek ♬ original sound - Teighlor Marsalis

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