英拍賣師二手店挖寶 1元買花瓶100元賣出

拍賣師漢森在二手店找到的這幾樣骨董可以售出幾十倍的價格。(取材自推特)

英國 知名拍賣 師漢森近期在推特 帳號上分享，自己到義賣二手店逛逛，意外發現奇特的拍賣品，甚至在拍賣後賺到幾十倍的價差。

據《鏡報》（Mirror）報導，拍賣師漢森（Charles Hanson）曾主持過英國的鑑物節目，是當地知名的拍賣師。日前他在自己的推特帳號上分享，自己會去各地的義賣二手店尋找隱藏的寶物。購入這些物品可能只花他1.5到4英鎊（約1.75到4.67美元），但卻能在拍賣會上賣出100英鎊（約117美元）的價格。

上周六他在某間二手店發現一個擁有喬治王時期裝飾的鍍金摩洛哥皮箱，他估計這個皮箱的歷史可以追溯到1810年，但漢森只花了幾英鎊就買下這只皮箱。之前他甚至還發現一個有裂痕的乾隆時期酒杯，估計價值70到100英鎊。除此之外，他還花1英鎊買下一個其貌不揚的花瓶，但其實卻是1930年代的骨董花瓶。

漢森表示，自己一開始只是因為喜歡到二手店逛逛，才會分享在二手店「尋寶」的過程。自從他在推特上分享自己找到這些骨董後，短短一個月內他就多了1萬名粉絲。他說自己其實平常不太有時間去逛二手店，不過因為現在這些「尋寶貼文」幫他吸引了很多粉絲，因此他會為了粉絲多到二手店逛逛。