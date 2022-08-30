財富僅次於馬斯克、貝佐斯 這位印度大亨躍全球第3富豪

印度大亨阿達尼（Gautam Adani）已躍居全球第三富豪。（美聯社）

幾年之前，印度 商人阿達尼（Gautam Adani）在印度之外還寂寂無名，如今他已成為全球排名第三的富豪。阿達尼從大學輟學，曾到鑽石貿易產業碰運氣，後來轉向煤產業，最終打造了一個超大型企業集團。

這是亞洲人士首次闖入彭博億萬富豪指數排名的前三名，即使同為印度裔的安巴尼（Mukesh Ambani）和中國大陸的馬雲都從未取得這一佳績。阿達尼擁有1,374億美元財富，超越法國路易威登集團老闆阿諾特（Bernard Arnault），現在僅次於特斯拉執行長馬斯克和亞馬遜創辦人貝佐斯。

現年60歲的阿達尼過去幾年致力於擴張他業務涵蓋範圍從煤到港口的企業集團，涉足了從資料中心、水泥、媒體、到鋁等眾多業務。該集團現在擁有印度最大的民營港口與機場運營商，城市天然氣分銷商和煤礦業者。雖然集團在澳洲 的卡麥可礦場飽受環保人士批評，但去年11月承諾要投資 700億美元於環保能源，矢言成為全球最大再生能源生產業者。

光是今年，阿達尼的財富就增加609億美元，是其他任何人財富增幅的五倍以上。他最初在2月超越安巴尼成為亞洲首富，4月進入千億美元富豪俱樂部，7月又超過微軟共同創辦人蓋茲，成為全球第四大富豪。

隨著阿達尼的企業帝國擴張、財富急劇成長，外界對該集團快速成長的疑慮也增加。阿達尼的大舉併購主要是透過債務融資，CreditSights本月在報告中表示，他的帝國「嚴重過度舉債」。

一些議員和市場觀察人士也擔憂阿達尼集團股東結構不透明，也欠缺分析師研究該公司。然而，隨著該集團聚焦於印度總理莫迪重視的成長領域，集團旗下部分公司股價已飆升，有些自2020年以來漲幅超過1,000％，本益比達750倍。

阿達尼集團轉向綠色能源和基礎建設，贏得了華平投資（Warburg Pincus）和道達爾能源等公司的投資，幫助阿達尼進入了先前由美國科技巨擘主導的領域。煤價近幾個月飆漲，也讓阿達尼的崛起順風順水。

阿達尼之所以能夠超越一些全球最富有的美國富豪，部分原因是後者最近擴大投入慈善。例如蓋茲7月表示把200億美元轉給他和前妻梅琳達共同創立的慈善基金會，巴菲特則已捐贈超過350億美元給基金會。