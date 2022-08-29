爭睹小威美網告別戰 休傑克曼、拳王泰森都到場觀賽

美網開打，小威廉絲29日的第一場比賽吸引許多名人到場觀賽。圖為她賽後受訪。（Getty Images）

網球年度四大滿貫賽最後一站美國網球公開賽今天點燃會內賽戰火，其中在女單賽場上就不斷傳來爆冷賽果，其中第七種子的羅馬尼亞前球后哈蕾普（Simona Halep）以及第10種子的俄羅斯 女將卡薩金娜（Daria Kasatkina）都在首輪就意外出局，不過將在美網上演大滿貫最後一舞的小威廉 絲（Serena Williams），則是以兩個6：3直落二勝出，挺進到第二輪。

美網開打，影星休傑克曼（前排中）29日到場觀賞小威廉絲比賽。（美聯社）

日前在受訪時曾透露可能在美網退休 的小威廉絲，今年是她生涯第21度站上美網會內賽舞台，也有可能是最後一次，這也讓她今天與蒙特內哥羅選手科維妮奇（Danka Kovinic）的比賽吸引不少球迷和名人進場觀賽，包括前美國總統柯林頓（Bill Clinton）、影星休傑克曼（Hugh Jackman）、名導史派克李（Spike Lee）、拳王泰森（Mike Tyson）都是座上賓。

美網開打，「拳王」泰森29日到場觀賞小威廉絲比賽。（路透）

去年因傷缺席美網的小威廉絲，睽違一年重新站上美網舞台，不少球迷也都高舉像是「歡迎來到威廉斯秀」、「球場女網」、「謝謝妳小威」的標語來迎接他，而小威的表現也沒有讓球迷失望，僅花100分鐘就以6：3、6：3直落二勝出。

美網開打，前總統柯林頓（前）29日到場觀賞小威廉絲比賽。（歐新社）

而這一勝也讓小威廉絲生涯在美網首輪的戰績維持在完美的21勝0敗，且也是她生涯首度擊敗來自蒙特內哥羅的選手，讓她已經累積擊敗過全球49國的選手，下一輪她將對上第二種子的康塔薇特（Anett Kontaveit）。