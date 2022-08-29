34歲的她眼皮腫脹 傷口極速變大 3天竟爆出「異形寄生蟲」

愛德華茲起床時發現眼皮腫起來。（取材自臉書）

一名英國 34歲母親愛德華茲（Louise Edwards）一早起床就發現左眼皮有一「點」紅腫，看起來「像是痤瘡」。她原先猜測恐是遭蚊蟲叮咬，沒想到才過了不到一天的時間，眼皮卻腫到讓眼睛睜不開，三天後，傷口處居然跑出一隻猶如外星生物且沾滿黏液的寄生蟲。

綜合媒體報導，愛德華茲曾至聖保羅眼科醫院求醫。醫師也檢查她的傷口處，試著擠壓，但最終只開了抗生素就請她先回家休息。然而回家後的愛德華茲卻經歷「一生人中最劇烈的疼痛」，由眼到牙齒、再到整個頭部，無時無刻都傳來劇痛，而且腫瘍處不到一天就變成了「膿包」，體積增大導致她「睜不開眼睛」。

一名愛德華茲熱心的鄰居見到她左眼皮上的膿包，提議她嘗試「熱水療法」，以滾燙的熱水淋向傷口處。她不顧危險放手一搏，隨之而來的是爆裂感的疼痛與皮下的爬行感，她強忍疼痛伸手擠壓，竟「卜」一聲噴出一隻滿是黏液、長腳的寄生蟲。據報導，愛德華茲拍下寄生蟲的照片後隨即回到眼科醫院求診，院方繼續叫她服用抗生素，但愛德華茲在臉書 發布的帖文也引來網民熱議。