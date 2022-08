至今身分不明 亞馬遜叢林最後1名「洞穴原住民」逝世

巴西亞馬遜雨林中有一名至今身分不明、但具有超凡魅力的原住民被認為是其部落的最後一名倖存者,近日卻傳出過世消息。(取材自臉書)

巴西亞馬遜 雨林中有一名至今身分不明、但具有超凡魅力的原住民 被認為是其部落的最後一名倖存者,近日卻傳出過世消息,引起相關活動人士的關注並表示「為又一種民族語言和文化的喪失感到悲哀」。

衛報報導,這名孤獨而神秘的原住民沒有姓名、外界長年以「Índio do Buraco」或「洞中原住民」(Indigenous man of the hole)稱呼他,他長時間躲在挖的地下坑洞中,數十年來他的土地遭到襲擊,朋友和家人被殺,但他仍抵制外界企圖與他建立的聯繫,並向任何靠得太近的人設下陷阱或射箭。

外界對他的所知甚少,但他堅定的獨立性引起巴西和世界各地活動人士和媒體的關注。國際生存者組織(Survival International)的活動人士申克(Sarah Shenker)指出「在經歷殘酷的屠殺和土地入侵之後,拒絕與外人接觸是他最好的生存機會,他是他部落中的最後一名倖存者,所以這象徵又一個部落的滅絕」。

已退休的探險家多斯桑托斯(Marcelo dos Santos)透露自己和巴西國家原住民基金會(Funai)過去總策略性地留下工具、種子和食物等物資,但總是遭到拒絕,他們認為在1980年代,非法牧場主在留下最初的糖供品後,竟以老鼠藥毒殺了「洞中原住民」的同族。

一名遠距離監測「洞中原住民」的健康狀況的人員發現其屍體躺在吊床上、處於腐爛狀態,由於他在身體周圍放置色彩鮮豔的羽毛,官員認為他已經為死亡做好準備,並估計「洞中原住民」大約60歲。

據悉,至少還有30個群群生活在亞馬遜雨林深處,外界對他們的人數、語言或文化幾乎一無所知。