至今身分不明 亞馬遜叢林最後1名「洞穴原住民」逝世

巴西亞馬遜雨林中有一名至今身分不明、但具有超凡魅力的原住民被認為是其部落的最後一名倖存者，近日卻傳出過世消息。（取材自臉書）

巴西亞馬遜 雨林中有一名至今身分不明、但具有超凡魅力的原住民 被認為是其部落的最後一名倖存者，近日卻傳出過世消息，引起相關活動人士的關注並表示「為又一種民族語言和文化的喪失感到悲哀」。

衛報報導，這名孤獨而神秘的原住民沒有姓名、外界長年以「Índio do Buraco」或「洞中原住民」（Indigenous man of the hole）稱呼他，他長時間躲在挖的地下坑洞中，數十年來他的土地遭到襲擊，朋友和家人被殺，但他仍抵制外界企圖與他建立的聯繫，並向任何靠得太近的人設下陷阱或射箭。

外界對他的所知甚少，但他堅定的獨立性引起巴西和世界各地活動人士和媒體的關注。國際生存者組織（Survival International）的活動人士申克（Sarah Shenker）指出「在經歷殘酷的屠殺和土地入侵之後，拒絕與外人接觸是他最好的生存機會，他是他部落中的最後一名倖存者，所以這象徵又一個部落的滅絕」。

已退休的探險家多斯桑托斯（Marcelo dos Santos）透露自己和巴西國家原住民基金會（Funai）過去總策略性地留下工具、種子和食物等物資，但總是遭到拒絕，他們認為在1980年代，非法牧場主在留下最初的糖供品後，竟以老鼠藥毒殺了「洞中原住民」的同族。

一名遠距離監測「洞中原住民」的健康狀況的人員發現其屍體躺在吊床上、處於腐爛狀態，由於他在身體周圍放置色彩鮮豔的羽毛，官員認為他已經為死亡做好準備，並估計「洞中原住民」大約60歲。

據悉，至少還有30個群群生活在亞馬遜雨林深處，外界對他們的人數、語言或文化幾乎一無所知。