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喜歡驚悚片？13部史蒂芬金電影免費看 還賺1300元

編譯季晶晶／即時報導
史蒂芬金經典電影作品「鬼店」劇照。（取材自IMDb／Getty Images）
史蒂芬金經典電影作品「鬼店」劇照。（取材自IMDb／Getty Images）

財經網站CNBC報導，衛星電視公司Dish今年秋季將第三次推出「恐怖大師」史蒂芬金（Stephen King）電影馬拉松活動，要找出驚悚片愛好者，觀賞由這位多產作家小說改編的13部恐怖電影。

出線的贏家必須戴上Fitbit手環，追蹤看片時的心跳。Dish將利用此一數據決定「最恐怖的」史蒂芬金電影和反派角色。

Dish代表告訴CNBC，參與者必須全程在黑暗環境下觀片，也將被要求寫下睡眠品質受到何種影響。

全程看完13部恐怖片將可獲得1300元，以及價值350元的禮物袋。Dish還將提供Fitbit和電影，以及一條毯子、爆米花和糖果。

這13部片全部放完大概是23小時，意味時薪是56元。片單如下：「魔女嘉莉」（1976年或2013年版）、「克麗絲汀魅力」、「狂犬驚魂」、「勢如破竹」（1984年或2022年版）、「牠」、「牠：第二章」、「戰慄遊戲」、「迷霧驚魂」、「禁入墳場」、「午夜行屍」、「鬼店」。

Dish將在9月底選出優勝者，這人可以在10月無限觀賞Dish的所有電影。想參加選拔者可直接上Dish官網申請，填寫一份問卷，簡短說明自己為什麼應該入選。Dish目前已經收到數百份申請，但希望能在未來幾周能增加到成千上萬人。

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