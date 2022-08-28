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威廉波特少棒／中華隊獲季軍 2:0勝田納西 廖芫豎完投祭13K

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威廉波特少棒／中華隊獲季軍 2:0勝田納西 廖芫豎完投祭13K

特約記者廖華傑／威廉波特28日電
先發投手廖芫豎完投六局，繳出82球13K的好成績。（特約記者廖華傑／攝影）
先發投手廖芫豎完投六局，繳出82球13K的好成績。（特約記者廖華傑／攝影）

中華少棒代表隊王牌投手廖芫豎燃燒小宇宙，在威廉波特少棒聯盟世界大賽的季軍戰中，以完投六局13K，2:0的成績，完封了美國田納西代表隊，拿下本次比賽的季軍，這也是繼2010年高雄復興國小之後的最佳成績。

不受昨日不敵庫拉索的影響，今天的季軍戰仍然湧進了數百名僑胞到場應援，章子健總教練在最終戰派出隊上最穩定的投手廖芫豎，廖芫豎一開場就展現優秀的控球能力，連續抓下五次三振，讓田納西隊摸不到壘包，二局下田納西Logue突襲短打成功站上一壘壘包，但下一棒Denver再遭廖芫豎三振出局，兩局6K展現中華隊王牌投手架勢。

影片來源：特約記者廖華傑

中華隊的攻勢在二局上展開，李芳模安打上壘，蕭兆勛獲保送，麥羿晨擊出投手前滾地球，投手先傳三壘抓到二壘往三壘跑的李芳模，形成一出局；蕭兆勛在二壘，麥羿晨在一壘，此時教練團下達雙盜壘戰術成功，再利用投手暴投，蕭兆勛奔回本壘得分，中華隊以1:0領先。

四局上半，中華隊攻勢再起，王元甫中外野方向安打，二出局後，吳軒閎上場代打，擊出中間方向安打，打回中華隊的第二分，中華隊也以2:0領先到終場，拿下本場季軍戰的勝利。

本場比賽焦點幾乎都在廖芫豎身上，開賽的前七個出局數都以三振拿下，完投六局當中，局局都有三振演出，即便被擊出三支安打也沒有影響廖芫豎的心情，依照自己的節奏一顆一顆的進攻好球帶，以完投六局，沒有四壞保送，在82球中投出59顆好球，13次三振的優異表現，帶領中華隊拿下季軍榮耀，這也是中華隊近12年來的最佳成績。

台灣僑胞展開青天白日滿地紅國旗，為台灣小將加油。（特約記者廖華傑／攝影）
台灣僑胞展開青天白日滿地紅國旗，為台灣小將加油。（特約記者廖華傑／攝影）
熱情的台灣僑胞及親友團為小將們加油。（特約記者廖華傑／攝影）
熱情的台灣僑胞及親友團為小將們加油。（特約記者廖華傑／攝影）
福林國小少棒隊向觀眾鞠躬。（特約記者廖華傑／攝影）
福林國小少棒隊向觀眾鞠躬。（特約記者廖華傑／攝影）
先發投手廖芫豎。（特約記者廖華傑／攝影）
先發投手廖芫豎。（特約記者廖華傑／攝影）
熱情的台灣僑胞及親友團為小將們加油。（特約記者廖華傑／攝影）
熱情的台灣僑胞及親友團為小將們加油。（特約記者廖華傑／攝影）

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