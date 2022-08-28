婆婆不管婚禮色調「硬穿跳色禮服化濃妝」 她怒嗆修圖

女子說婆婆不但穿著沒有配合婚禮色調，當天還化了跳色的妝。示意圖。(ingimage)

一名新娘就為了舉辦完美婚禮，要求親近的賓客都要穿著相同色系。不料到了現場卻發現未來的婆婆完全不配合，讓她氣炸了。

據鏡報（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上分享，自己為了辦一場難忘又好看的婚禮，做了很多安排與策劃。她提到自己是非常注重細節的人，因此也很注重婚禮當天的顏色搭配。文中提到，婚禮當天的主要色調是粉色和黑色。雖然她並沒有要求所有賓客都配合穿搭，但是她要求所有較親近的親友配合這兩個顏色，好拍出漂亮的照片。

女子為了確保所有人都能配合，還特地一個個跟親友聯繫溝通，就是不希望婚禮當天出了任何差錯。女子的媽媽更特地帶外公外婆去添購新裝。婚禮前一天，兩家人在彩排時，女子的媽媽詢問未來的婆婆要穿什麼樣的禮服，婆婆回答「配合婚禮色調的長裙」，沒想到隔天到了現場，女子卻大失所望。

婚禮當天婆婆不但穿著紫色的禮服，還抹上藍紫色的眼影，跟桃粉色的口紅。女子發現就連公公的領帶都是紫色，讓女子非常生氣，不懂婆婆為什麼要說謊。女子向婆婆對質，直接詢問她為什麼說謊。沒想到婆婆也不干示弱地說，自己從來沒打算配合過婚禮的主題顏色。女子氣得告訴婆婆，會後製所有的婚禮照片，讓公婆的穿著色調能夠配合現場顏色。婆婆則暴怒制止，強調「攝影 的錢是我付的」。

不少網友跳出來替女子打抱不平。有網友分享自己也曾經有過相似經歷，婆婆偏偏穿了要她不要穿的顏色，因此她很能感同身受。也有不少網友拍手叫好，認同女子勇敢表達自己想法的舉動。