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像黑洞一樣 世上最大魚類鯨鯊瞬間吸光小魚 畫面震撼

聯合新聞網／ 即時報導
（取材自臉書）
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鯨鯊像黑洞般大口吞食的畫面你看過嗎？臉書粉專「動物星球頻道(台灣)」 日前分享了一段畫面，一尾鯨鯊對著海面張開超大的嘴巴，數不清的魚瞬間全被吸到嘴裡，難得的畫面令上萬名網友超鯨訝。

畫面中的鯨鯊（Whale Shark）張開大口，花不到幾秒鐘就把前方的浮游生物、魚類等自游生物全都吸進嘴裡。有網友補充說明，當鯨鯊在覓食會先吸進大口海水，再趁嘴巴關上時用鰓排水，剩下的小生物才是真正被吞下肚的東西。雖然有牙齒但沒有太多咀嚼作用，屬於濾食動物，也是已知的3種濾食鯊魚之一。這段畫面出自Edward L philips，近距離記錄下鯨鯊進食的過程。

震撼的畫面讓大批網友開了眼界，「感覺好像黑洞」「那些都是他的吻仔魚」「喝珍奶的即視感」。也有部分人表示憂心，呼籲大家要一起愛護海洋，「一定連垃圾也一起吸進去了」「胃裡面一定很多塑膠袋跟吸管」。

根據維基百科資料，鯨鯊是目前世界現存上體型最大的魚類，平均身長估計為9.7公尺，重量為9公噸。雖然擁有龐大的身軀，但其實個性相當溫和，並不是部分人所想像的鯊魚都會吃人。儘管幾乎沒有天敵，但人類的漁業活動，仍成了他們數量減少的主要原因。

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