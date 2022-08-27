狗狗徘徊賞車中心意外被收編 晉升車商「專業顧問」

在巴西 有隻流浪狗好幾個月都在現代汽車 （Hyundai）展示中心外遊蕩，後來店經理讓牠進到室內遮風避雨，意外獲得不少人的喜愛，最後決定收養牠。這隻流浪狗最後甚至成為現代汽車的員工之一，被聘請為「專業顧問汪」，更累積超過18萬名粉絲宛如重獲狗生。

綜合媒體報導，這隻流浪狗於2020年間在巴西現代汽車一處展示中心門口徘徊，時間長達數個月天天來報到。直到有一天風雨交加，店經理Emerson Mariano讓牠進到室內取暖，並為牠準備食物和水，最後乾脆收養了牠。

而流浪狗從那時起也有了新名字，牠被取名為Tucson Prime，是現代汽車旗下一款休旅車的名字。巴西現代汽車也在官方Instagram上曬出「Tucson」的帥照，員工證上除了名字還有帥帥的照片，瞬間引起不少話題。牠和客戶的互動能力也十分受到讚賞。

從Tucson自己的Instagram上也可以看到牠充滿熱情的樣子，無論是站在門口接待，或是戴起耳機參與會議，甚至進到車裡當個稱職的銷售員，這些通通都難不倒牠。如今牠已擁有超過18萬名粉絲追蹤，看來除了賣車，Tucson的網紅副業也經營的有聲有色！