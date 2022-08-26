我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微軟創辦人收藏150件藝術品 價值逾10億 佳士得今秋拍賣

全美議會交流理事會決議 籲印太經濟架構納台灣

77歲的她環遊世界 走遍193個聯合國會員國

中央社／馬尼拉26日電
77歲的菲律賓婦人芮卡莎25日抵達伊拉克庫德斯坦（Kurdistan），走遍193個聯合國會員國。(示意圖／Ingimage)
77歲的菲律賓婦人芮卡莎25日抵達伊拉克庫德斯坦（Kurdistan），走遍193個聯合國會員國。(示意圖／Ingimage)

77歲的菲律賓婦人芮卡莎（Odette Aquitania Ricasa）25日抵達伊拉克庫德斯坦（Kurdistan），走遍193個聯合國會員國。菲國媒體報導，芮卡莎是首位完成這項壯舉的菲律賓人。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，芮卡莎來自馬尼拉市奎艾波區（Quiapo），現居美國。

她表示：「我在高中和大學最喜歡的科目是地理。老師會展示蘋果樹、鹿、駝鹿、山脈、雪和白色聖誕節的圖片。我告訴自己，我有一天會去美國。」

芮卡莎說，她父親因賭博失去一切。她1971年到美國時，口袋裡只有50美元。

靠著系統分析師和房地產仲介工作努力存錢，到了40歲，芮卡莎終於可以開始旅行到不同的國家。

除了聯合國會員國外，芮卡莎還曾造訪聯合國觀察員國梵蒂岡和巴勒斯坦，以及太平洋偏遠的魯賓遜島（Robinson Crusoe）、靠近阿拉伯海的拉克沙群島（Lakshadweep）、位於印度洋的安達曼與尼古巴群島（Andaman and Nicobar Islands）等。

芮卡莎說，旅行就是學習；對她來說，真正的挑戰是如何用最便宜、有趣的方式從一個目的地到另一個目的地。雖然曾遇見危險的狀況，但無論她到哪裡，人們總是好客且友好。

芮卡莎造訪的最後5個國家為蘇丹、查德、中非、利比亞和伊拉克。

芮卡莎說，完成這項壯舉讓她欣喜若狂。「我熱愛挑戰，可能發生什麼事或遇見什麼人的未知性，可能性無窮無盡。」

聯合國 古巴 聖誕節

上一則

伊朗破除43年禁忌 女性獲准入場看職業足球賽

延伸閱讀

不可接受 3歐洲議員怒批英國「排放汙水至英吉利海峽」

不可接受 3歐洲議員怒批英國「排放汙水至英吉利海峽」
驚動聯合國？柬埔寨副總理蘇慶親自啟動反人口販賣行動

驚動聯合國？柬埔寨副總理蘇慶親自啟動反人口販賣行動
聯合國商議烏南核電廠問題 澤倫斯基：俄應停止核勒索

聯合國商議烏南核電廠問題 澤倫斯基：俄應停止核勒索
南灣台灣同鄉會 挺台加入聯合國

南灣台灣同鄉會 挺台加入聯合國

熱門新聞

原本預計想養105個孩子的克莉絲提那，因為老公入獄只好中止計劃，但22個小孩已足夠她與保母們忙碌了。（取材自Instagram）

脫衣舞孃嫁富商代孕生「22寶」 老公入獄日子慘變調

2022-08-21 21:36
之前曾紅極一時的八胞胎如今都已升上八年級。(取材自Instagram)

當年靠拍A片養大八胞胎 單親辣媽：不成熟又很蠢

2022-08-19 21:20
調查顯示，全美過半企業準備裁員或凍結雇用，相形之下，穩定的工作變得十分吸引人。圖為郵局在加州招募郵差和業務人員。(Getty Images)

憂陷衰退 調查：全美約半數雇主凍結求才、準備裁員

2022-08-19 21:50
錯誤的充電習慣，也讓你的電池一下就沒電了嗎？（取材自ingimage）

5NG充電習慣「害手機電池短命」 3C達人曝最佳充電時間

2022-08-21 23:22
珍妮佛羅培茲一身氣質白紗除了讓人羨慕，她身上的珍珠珠寶，更意外成為夢幻造型的搶眼亮點。(取材自Instagram@voguemagazine）

珍妮佛羅培茲嫁小班 超巨尺碼「南洋珠」成亮點

2022-08-24 23:03
南韓網紅Leezy在YouTube發布一支彈鋼琴的影片，但因為穿著太過火辣，引起不少注目。（取材自Leezy YouTube）

好辣…音樂網紅上半身貝殼遮胸 265萬粉絲害羞：想學琴

2022-08-26 01:07

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任