日本最難喝 奇葩「餃子汽水」 強烈滋味讓網友一喝就吐

栃木縣廠商推出重現餃子滋味的「餃子汽水」。（取材自Jタウンネット）

日式煎餃 算是常見的美食之一，然而餃子 本身雖然美味，但如果做成汽水的話，又會是什麼樣的味道呢？就有日本 廠商異想天開，販售了一款重現煎餃滋味的「餃子汽水」，雖引起許多人的好奇，但味道卻也讓大多數人無法接受。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，這款餃子汽水是由栃木縣日光市的廠商「永井園」在2019年所開發上市的，目前在栃木県內的公路休息站、火車站等地方都能見到。然而實際去購買時，就會看到廠商海報明確寫著「日本第一難喝的汽水」、「請當作懲罰遊戲來喝」、「挑戰你的勇氣」等等標語，似乎從一開始就不打算顧及味道是否合適。

廠商表示，他們當初在開發這個商品時，只想著該如何徹底重現餃子的味道，而絲毫沒考慮過該如何讓東西變好喝。因此這款汽水在打開時，就會聞到一股混合著大蒜、醬油、辣油和醋等常見餃子醬汁的強烈味道。

而喝下去的時候，也會感覺到這些東西混合在一起進入體內，特別是味道較重的大蒜刺激在舌頭上，讓人特別感到難以適應。且這些「難喝」的滋味，還會一直殘留在體內揮之不去。報導更直呼像這樣的飲料，簡直是「能當作殺人液體」了。