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備餐狂人打造「終極儲藏室」 1家5口吃8個月也吃不完

聯合新聞網／ 即時報導
（取材自Instagram）
（取材自Instagram）

一名女子日前分享了自家的儲藏室樣貌，裡頭的食物竟然夠全家人吃八個月，讓她被網友喻為「終極備餐者」。

據《鏡報》（Mirror）報導，30歲的凱爾西（Kelsey Shaw）是三個孩子的媽。全家人在2017年9月搬到印第安那州的農場，從那時起凱爾西便開始自學要如何延長食物的保存時間。

她在受訪時表示，搬到農場之後，她和丈夫希望生活步調可以變得慢一點，於是她開始了解吃下肚的食材，並學習保存食物的技巧。一家人在農場種植新鮮的蔬菜水果，也養了雞和乳用山羊，這些都能夠讓他們自給自足，擁有一定數量的食材。

凱爾西說超市離家要40分鐘的路程，因此他們只會兩周去一次，通常是補充一些罐頭或麵粉、白米、義大利麵等乾糧。她會將蔬果醃漬起來，也會用脫水或做成罐頭等方式來保存食材。

要準備那麼多的食物當然不是一件輕鬆的事，所以她通常一天只會專注保存一種食材。譬如說她會在採收番茄後，將番茄皮脫水製成粉末，就可以加到餐點中增加風味。番茄的果肉則可以製成罐頭或番茄醬。保存食物剩下來的殘渣可以用來餵雞或當堆肥。

凱爾西對於自己的儲藏室十分引以為傲，現在的食物儲量可以讓她們全家人每天吃兩餐，連續吃八個月也吃不完。這讓她們在之前疫情爆發時也不用擔心封城或食物耗盡。凱爾西在受訪時開心的說，全家人已經為任何事情做好了準備。

@fiveacrefarm

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義大利 疫情 醃漬

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