珍妮佛羅培茲嫁小班 超巨尺碼「南洋珠」成亮點

珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）上周和「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）完成婚禮，不僅兩人愛情長跑多年終修成正果，珍妮佛羅培茲一身氣質白紗除了讓人羨慕，她身上的珍珠珠寶，更意外成為造型的夢幻亮點。

有別於四大貴重寶石確實具保值、收藏價值，柔美的珍珠則以其和煦光芒別具氣勢。珍妮佛羅培茲的婚紗共有多組造型，其中一款為高領、荷葉邊長魚尾，登場時將如雪花或煙霧般夢幻，另一款削肩無袖則大膽開「深V」，進而展示珍妮佛羅培茲努力維持的好身材，第三款則看到珍妮佛羅培茲坐在盪鞦韆上，身上禮服以串珠造型，展現出多層次、圓潤的迷人珍珠風采。