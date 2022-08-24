我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA球星柯比墜機屍體照遭洩 遺孀告洛杉磯郡獲賠3100萬

加州2035年前禁售燃油車 加速全美採用電動車

珍妮佛羅培茲嫁小班 超巨尺碼「南洋珠」成亮點

記者釋俊哲／即時報導
珍妮佛羅培茲一身氣質白紗除了讓人羨慕，她身上的珍珠珠寶，更意外成為夢幻造型的搶眼亮點。(取材自Instagram@voguemagazine）
珍妮佛羅培茲一身氣質白紗除了讓人羨慕，她身上的珍珠珠寶，更意外成為夢幻造型的搶眼亮點。(取材自[email protected]

珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）上周和「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）完成婚禮，不僅兩人愛情長跑多年終修成正果，珍妮佛羅培茲一身氣質白紗除了讓人羨慕，她身上的珍珠珠寶，更意外成為造型的夢幻亮點。

有別於四大貴重寶石確實具保值、收藏價值，柔美的珍珠則以其和煦光芒別具氣勢。珍妮佛羅培茲的婚紗共有多組造型，其中一款為高領、荷葉邊長魚尾，登場時將如雪花或煙霧般夢幻，另一款削肩無袖則大膽開「深V」，進而展示珍妮佛羅培茲努力維持的好身材，第三款則看到珍妮佛羅培茲坐在盪鞦韆上，身上禮服以串珠造型，展現出多層次、圓潤的迷人珍珠風采。

在多套造型中，最搶眼的一套荷葉邊長魚尾中，珍妮佛羅培茲選擇以一組鑽石花卉裝飾的MIKIMOTO珍珠耳環造型，其珍珠為「南洋珠」、目測尺寸皆達約16-17mm。據了解，南洋珠以多變色彩頗受歐美人士喜愛，例如先前美國眾院院長南希裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時便曾配戴一款南洋真珠項鍊。有別於一般珍珠以白色為主，主產地來自澳洲、菲律賓、馬來西亞等地養殖白蝶貝的「南洋珠」，形體更飽滿、尺寸也較大，一旦達13mm以上則多為收藏等級，而珍妮佛羅培茲配戴達16-17mm的兩款珠寶，堪稱收藏等級的頂級珠寶。

頂級珠寶系列南洋珍珠雙色鑽戒。(圖:MIKIMOTO提供)
頂級珠寶系列南洋珍珠雙色鑽戒。(圖:MIKIMOTO提供)
Bloom Collection珍珠鑽石耳環。(圖:MIKIMOTO提供)
Bloom Collection珍珠鑽石耳環。(圖:MIKIMOTO提供)
珍妮佛羅培茲與班艾佛列克的婚禮，以夢幻造型成為無數網友的熱議話題。(取材自Ins...
珍妮佛羅培茲與班艾佛列克的婚禮，以夢幻造型成為無數網友的熱議話題。(取材自[email protected]
另一套白色禮服中，深V開中空的造型，展現J.Lo努力維持的好身材。(取材自Ins...
另一套白色禮服中，深V開中空的造型，展現J.Lo努力維持的好身材。(取材自[email protected]

眾院 澳洲 裴洛西

上一則

廁所「奇葩設計」2個馬桶塞同一間 網曝解答：衛生

延伸閱讀

10華商22箱珠寶被盜 保全無內鬼 案情更迷離

10華商22箱珠寶被盜 保全無內鬼 案情更迷離
1男1女假買珠寶真搶劫 華女痛失財

1男1女假買珠寶真搶劫 華女痛失財
歹徒白天入室 綁打71歲婦逼開保險箱拿走高檔珠寶

歹徒白天入室 綁打71歲婦逼開保險箱拿走高檔珠寶
洛杉磯老嫗遭入室竊賊綁起來用槍毆打 還拿走高檔珠寶

洛杉磯老嫗遭入室竊賊綁起來用槍毆打 還拿走高檔珠寶

熱門新聞

原本預計想養105個孩子的克莉絲提那，因為老公入獄只好中止計劃，但22個小孩已足夠她與保母們忙碌了。（取材自Instagram）

脫衣舞孃嫁富商代孕生「22寶」 老公入獄日子慘變調

2022-08-21 21:36
之前曾紅極一時的八胞胎如今都已升上八年級。(取材自Instagram)

當年靠拍A片養大八胞胎 單親辣媽：不成熟又很蠢

2022-08-19 21:20
衣索比亞航空一架波音737客機的2位機師15日在飛行途中睡著，最後被自動駕駛儀斷開的警報聲叫醒，並平安駕機降落。。(路透)

2位機師都在睡 被警報叫醒後 波音737平安降落

2022-08-19 01:05
調查顯示，全美過半企業準備裁員或凍結雇用，相形之下，穩定的工作變得十分吸引人。圖為郵局在加州招募郵差和業務人員。(Getty Images)

憂陷衰退 調查：全美約半數雇主凍結求才、準備裁員

2022-08-19 21:50
錯誤的充電習慣，也讓你的電池一下就沒電了嗎？（取材自ingimage）

5NG充電習慣「害手機電池短命」 3C達人曝最佳充電時間

2022-08-21 23:22
不沾鍋等日常用品中使用的「永久性化學物質」，因其毒性且極不容易分解，長期以來被認為嚴重影響健康。而今科學家發現用低溫和常見化學試劑降解這類汙染性化合物的突破性辦法。圖：pixabay

研究：破壞永久性化學物有解 方法簡單安全

2022-08-19 16:35

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
拜登終拍板：年薪低於12.5萬 學貸減免1萬 再延還款期

拜登終拍板：年薪低於12.5萬 學貸減免1萬 再延還款期
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了