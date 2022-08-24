廁所「奇葩設計」2個馬桶塞同一間 網曝解答：衛生

有台灣網友在麵店吃飯要去上廁所時，竟發現一間廁所裡面有兩個馬桶，於是拍下來分享給網友們。(取材自PTT論壇)

有些廁所設計相當特別，令人不禁懷疑是否該用正常的方式上廁所。台灣一名網友在麵店吃飯，要去上廁所時竟發現一間廁所裡面有兩個馬桶，於是相當好奇，「廁所設計成這樣是幹嘛用的？」，引起不少討論。

一名網友在PTT「八卦 版」發文，他到一間麵店吃飯，要上廁所時發現店家的廁所設計相當特別，竟然是一間廁所裡有兩個馬桶，甚至還有分男用及女用，加上洗手台離男用馬桶很近，於是他不禁好奇，「有沒有廁所設計這樣，是幹嘛用的八卦？」，吸引不少網友紛紛猜測及討論。

網友紛紛表示，「男用前面還卡洗手台？真難用」、「同時同步使用比較不會太尷尬！」、「重現日本 混浴的概念」、「一起上啊你不尷尬，尷尬的就是別人」，有網友則猜測，「因為男生尿尿會亂噴啊，女的不爽用被噴的的到處都是尿的馬桶」、「不想沾到男生噴到旁邊的尿啊」、「衛生吧，男的滴尿在馬桶上又不清的一堆」。

有網友認為，應該是一次一個人使用，只是有分男生和女生使用的馬桶，「一次一個人用啊，只是用不同馬桶」、「一次只能一人進去，但我覺得男生還是會用女生的馬桶」。

有網友則分享，曾看過其他地方的廁所有類似的設計，「我唸幼稚園時的廁所還真的是這樣」。