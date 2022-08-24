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盲女勵志愛情故事 重見光明才知貼心男友原來這麼帥

聯合新聞網／ 即時報導
兩人在蘇菲亞失明時相識，最後決定交往並步入婚姻。(取材自Instagram)
兩人在蘇菲亞失明時相識，最後決定交往並步入婚姻。(取材自Instagram)

一名女子某天睡醒時突然覺得看不清楚，才短短三個月就被醫師診斷為失明。女子沒有放棄人生，到大學修課，結果認識了未來的丈夫，更在後來恢復視力。兩人的戀愛故事既浪漫又勵志，引發熱議。

據《鏡報》（Mirror）報導，2017年5月的某一天，蘇菲亞（Sophia Corah）起床後發現看不清楚，接著她的視力便急遽下降，在8月便被宣告失明。她被診斷出患有圓錐角膜（Keratoconus），這種病會讓患者的角膜變得越來越薄，引發視力模糊、複視、近視等症狀。

蘇菲亞失明後並沒有自暴自棄，選擇進入大學修讀心理學，於是她在大學認識了未來老公克里斯汀（Christian Corah）。兩人剛開始認識時，克里斯汀就為了蘇菲亞想深入了解這種疾病。他發現一種手術可能可以幫助蘇菲亞重見光明，於是便開始為蘇菲亞募款。隨後蘇菲亞也在2018年10月進行手術，一年後蘇菲亞的視力就完全恢復了。這時她意識到自己對克里斯汀有感情，於是主動向他表白。兩人從2020年開始交往，在2021年結婚。

蘇菲亞受訪時表示，當初突然失明，她感到非常害怕，甚至擔心未來就算結婚，也看不見孩子的樣子。當初她的視力非常模糊，因此沒有看過克里斯汀的樣子。克里斯汀從頭到尾陪伴在她身邊，讓她覺得很感動，這才發現自己愛上了對方。

蘇菲亞笑說，因為之前看不到，因此可以肯定她愛上的是克里斯汀這個人，而不是他帥氣的外表。不過恢復視力後，她很驚訝，自己的另一半既貼心又帥氣。克里斯汀則說，蘇菲亞一直以來都很堅強，「就連看不見時，她打桌球都能擊敗我」，言談中吐露出滿滿的愛意。

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