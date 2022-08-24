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梅根的Podcast終於要播了 請來網球天后小威助陣

中央社／洛杉磯23日綜合外電
梅根（右）推出podcast，網球巨星小威是嘉賓。（路透）
梅根（右）推出podcast，網球巨星小威是嘉賓。（路透）

英國哈利王子（Prince Harry）之妻梅根（Meghan Markle）今天推出眾所期待的Podcast，網球巨星小威廉絲是開播嘉賓。

薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根表示，名為Archetypes的Podcast共有12集，將探討女性經歷，節目名稱來自她的長子亞契（Archie）。

梅根表示：「我們將深入裡面，敲開女性被放置於好幾世代的箱子。」

「我想追根究底了解它們從何而來、為何揮之不去，還有，更重要的是我們該如何才能擺脫。」

在長達1小時的節目中，梅根和同樣出身洛杉磯的好友小威討論「抱負」的想法，以及這個詞套用在男女身上是如何地不同。

梅根說：「我不記得曾覺得抱負這個詞有負面含意，直到我開始和現在的丈夫交往。」她指的是哈利。

「當然，對女人來說，有雄心抱負是件很可怕、很可怕的事，有些人這樣認為。」

40歲的小威最近透露打算在本月的美國公開賽後退役，為她贏得23個大滿貫冠軍的輝煌網球生涯劃下句點。

梅根的Podcast由Spotify製播，這是梅根夫婦涵蓋電視、出版和演講等利潤豐厚計畫的一環。

梅根 哈利 威廉

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