1.13億年歷史 德州河床乾涸讓「恐龍足跡重見天日」
德州的一場乾旱使一條流經恐龍谷州立公園（Dinosaur Valley State Park）的河流乾涸，竟意外讓具有大約1.13億年歷史的「恐龍足跡」現蹤。
發布在Facebook上的照片顯示，現蹤的「三趾腳印」沿著一條乾涸的河床向下延伸，隨附的圖片說明文字更表示「這是世界上最長的恐龍足跡之一」。
公園發言人賈西亞（Stephanie Salinas Garcia）表示「乾燥的天氣使這些足跡重見天日，由於去年夏天的過度乾旱，河流大部分陷入完全乾涸的狀況，使公園裡可以發現更多恐龍足跡」，她還補充說「在正常的河流條件下，這些較新的足跡過去都在水下，通常充滿沉積物，使它們並不如此明顯」。
賈西亞更透露「最近發現的大部分足跡都是高棘龍屬（Acrocanthosaurus）留下」，該種恐龍成年時重約6350公斤、高15英尺（約4.5公尺），除此之外還有另一種草食性動物「波塞頓龍屬」（Sauroposeidon），成年龍身高可達60英尺（約18.3公尺）、重達44噸。
不過雖然乾旱揭示這些奇景，但氣象預報表示該處未來將迎來降雨，意味著恐龍足跡可能會再次被覆蓋，賈西亞表示「雖然它們很快將再次被雨水和河流掩埋，但恐龍谷州立公園將繼續保護這些擁有1.13億年歷史的足跡，不僅是為了現在，而且是為了後代」。
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