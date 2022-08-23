1.13億年歷史 德州河床乾涸讓「恐龍足跡重見天日」

德州的一場乾旱使一條流經恐龍谷州立公園的河流乾涸，竟意外讓具有大約1.13億年歷史的「恐龍足跡」現蹤。(取材自Dinosaur Valley State Park)

德州的一場乾旱使一條流經恐龍 谷州立公園 （Dinosaur Valley State Park）的河流乾涸，竟意外讓具有大約1.13億年歷史的「恐龍足跡」現蹤。

發布在Facebook上的照片顯示，現蹤的「三趾腳印」沿著一條乾涸的河床向下延伸，隨附的圖片說明文字更表示「這是世界上最長的恐龍足跡之一」。

公園發言人賈西 亞（Stephanie Salinas Garcia）表示「乾燥的天氣使這些足跡重見天日，由於去年夏天的過度乾旱，河流大部分陷入完全乾涸的狀況，使公園裡可以發現更多恐龍足跡」，她還補充說「在正常的河流條件下，這些較新的足跡過去都在水下，通常充滿沉積物，使它們並不如此明顯」。

賈西亞更透露「最近發現的大部分足跡都是高棘龍屬（Acrocanthosaurus）留下」，該種恐龍成年時重約6350公斤、高15英尺（約4.5公尺），除此之外還有另一種草食性動物「波塞頓龍屬」（Sauroposeidon），成年龍身高可達60英尺（約18.3公尺）、重達44噸。