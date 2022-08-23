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中國25歲券商正妹助理 出戰世界小姐總決賽

記者林宸誼／即時報導
第71屆世界小姐中國區大賽官方微博宣布，「秦澤文將代表中國區出戰第71屆世界小姐全球總決賽。」（取材自微博）
第71屆世界小姐中國區大賽官方微博宣布，「秦澤文將代表中國區出戰第71屆世界小姐全球總決賽。」（取材自微博）

根據第71屆世界小姐中國區大賽官方微博宣布，「秦澤文將代表中國區出戰第71屆世界小姐全球總決賽。」消息隨後在中國金融圈引起熱烈討論，因為這位佳麗──秦澤文曾任職於安信證券研究所，擔任研究助理。

證券日報報導，當晚秦澤文在微信朋友圈回應表示，是為了兒時的夢想去逐夢了。世界小姐各國的冠軍不乏年輕的企業家、千億慈善基金會的主席、著名記者、著名律師、作家、青年科學家。它是為女性發聲的媒介，「我會將金融行業女性的聲音帶去世界的舞台。」

中證協的信息顯示，秦澤文確實曾任職安信證券。（取材自證券日報）
中證協的信息顯示，秦澤文確實曾任職安信證券。（取材自證券日報）

中證協的信息顯示，秦澤文確實曾任職於安信證券，時間為2021年8月12日至2022年1月4日， 執業崗位為「一般證券業務」，也就是說尚未取得分析師資質。目前秦澤文已經從安信證券離職。

根據第71屆世界小姐中國區大賽官方微博，現年25歲的秦澤文，身高173公分，碩士學歷，擅長京劇、舞蹈、鋼琴，曾榮獲華東錦標賽金牌。

據第71屆世界小姐中國區大賽官方微博，現年25歲的秦澤文，身高173公分，碩士學...
據第71屆世界小姐中國區大賽官方微博，現年25歲的秦澤文，身高173公分，碩士學歷，擅長京劇、舞蹈、鋼琴，曾榮獲華東錦標賽金牌。（取材自微博）

該官方微博介紹，「在學業上，秦澤文敢於突破自己， 從計算機工程專業跨行攻讀金融專業的碩士學位。 在工作上，秦澤文亦先後加入甲骨文、普華永道知名企業實習，並在安信證券擔任分析師，團隊數年是新財富最佳分析師計算機行業第一名。」

世界小姐選美比賽創辦於1951年，是世界三大選美盛事之一，至今舉辦了71屆。先前中國的張梓琳、于文霞分別在2007年和2012年獲得世界小姐全球總冠軍。

值得注意的是，先前的8月14日，第71屆世界小姐中國區組委會發布通告表示，近段時間， 收到針對原第71屆世界小姐中國區總冠軍阮玥的舉報信。經調查發現，總冠軍阮玥存在違反世界小姐『促進世界和平、樹立杰出婦女榜樣」宗旨的系列不當行為。經過組委會委員表決， 決定取消阮玥選手在第71屆世界小姐中國區賽事中所取得的全部榮譽，禁止其使用比賽的任何頭銜。

證券 微博 分析師

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