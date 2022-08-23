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愛情荷爾蒙作祟 狗狗與飼主團聚時會喜極而泣

中央社／華盛頓22日綜合外電報導
研究指出，寵物狗欣喜若狂地迎接飼主回家時可能「喜極而泣」。（示意圖，中新社）
研究指出，寵物狗欣喜若狂地迎接飼主回家時可能「喜極而泣」。（示意圖，中新社）

刊登於「當代生物學」（Current Biology）期刊的新研究指出，當寵物狗欣喜若狂地迎接飼主回家時，牠們不僅會猛搖尾巴、失控地跳躍、狂舔主人的臉，還可能「喜極而泣」。

法新社報導，研究指出，寵物狗的流淚反應可能和釋出催產素（oxytocin）有關；催產素與親密關係的建立有關，因此又稱為「愛情賀爾蒙」。

研究執筆人之一的菊水健史表示：「我們從未聽說過有人發現動物會在快樂時流淚，例如和主人團聚時。」他稱這項研究可能是「世界首創」。

科學家透過淚液分泌檢查（Schirmer test），來測量狗狗眼中的淚水量，他們在寵物狗眼瞼下方置入一條特製試紙，然後對那些和主人進行正常互動的毛小孩進行測試。

研究人員發現，當寵物狗與飼主分開5至7個小時後團聚時，牠們的眼淚會在接下來的5分鐘內「顯著」增加。

他們還發現，比起見到其他熟識的人，狗狗與主人團聚時會流下更多眼淚。

此外，科學家也試圖測試這些眼淚，是否會對飼主產生情感影響。為此，研究人員要求飼主根據他們有多想去照顧疼愛這些毛小孩的程度，對狗狗有無使用人工淚液的各種照片進行排名。

研究團隊寫道：「有使用人工淚液的狗狗照片，排名明顯高於沒有眼淚的正常照片。」

研究作者表示，人類嬰兒也會藉由哭泣來表達負面情緒，促使父母給予更多照顧。

狗狗在被人類馴養的過程中，隨著時間推移發展出特殊的溝通技巧，像是眼神交流就在狗與主人建立關係上發揮作用。

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