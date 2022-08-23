與時俱進 「網紅」、「腦洞」納「現代漢語辭典」

中國國家語言文字工作委員會重點項目《現代漢語規範詞典》完成新一輪修訂，推出第四版。（取材自IT之家）

「網紅」、「腦補」等新時代用詞已被收入中國現代漢語辭典。據光明日報報導，近日中國國家語言文字工作委員會重點項目《現代漢語規範詞典》完成新一輪修訂，推出第四版。本次修訂增補近千條新詞語，包括：「共享經濟」、「新常態」、「碳達峰」、「碳中和」、「互聯網 +」、「移動支付」等反映時代發展的熱詞，還收入貼近日常的網路用語，如：「網紅」、「群聊」、「群主」、「腦補」、「腦洞」等。

此外，報導指出，隨著社會變遷發展，新修訂內容對一些詞語增添新定義，或是詞意用法產生改變。比如「秒」字增補「借指極短的時間 （多用作狀語）」的義項，「刷」字添加了「以類似於『刷』的動作進行某些訊息的錄入、輸出和識別」的定義等。

為了讓語文教學更貼進實際生活。這次修訂增加部編本語文教材中某些文言字詞讀音和用法的提示。如「阿房宮」的「房」，用提示加以說明「『房』在『阿房宮』中讀 pánɡ」；此外，考慮語言生活的某些實際情況，對「六」字後也加了提示「『六』字用於地名『六安』（在安徽）、『六合』（在江蘇） 等時，當地人讀 lù」等。

北京 外國語大學黨委常委、副校長丁浩表示，《現代漢語規範詞典》內容版權已輸出到英國、美國、韓國、馬來西亞等國家，為中外語言和文化交流搭建起一座互通的橋梁。

中國辭書學會會長、北京語言大學原黨委書記李宇明分析，辭書編撰和使用在數位時代發生些新變化，包括網路媒體、手機 的興起、讀者搜索習慣的改變等等，因此未來辭書面臨到，需要網絡化和融媒體化、規範標準的統一與知識產權問題等挑戰。

據了解，中國《現代漢語規範詞典》編撰項目於1992年正式啓動，是一部旨在全面貫徹中國全國有關規範標準的詞典，由著名語言文字學家呂叔湘倡導編寫，李行 健擔任主編，呂叔湘、李榮、許嘉璐、周有光、曹先擢、柳斌、胡明揚等多位學者擔任顧問。2004年2月，歷時十餘年編纂完成，由外語教學與研究出版社和語文出版社聯合出版。