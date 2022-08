沙灘上驚見「女屍」 居民嚇壞急報案 警察一看傻眼

泰國 一處沙灘上竟然驚見一具「女屍」,嚇得當地遊客趕緊報警。不過警方到場後發現這完全是一場烏龍。原來沙灘上的不是真人,而是一具做得超級擬真的「充氣娃娃」。

據「每日郵報」(Daily Mail)報導,泰國春武里府(Chonburi)的邦勝(Bang Saen)海灘18日出現一具「裸屍」。當地遊客發現這具屍體的上半身被一件T恤蓋住,倒臥在沙灘上。遊客嚇得趕緊報警,警方安排醫護人員抵達現場,不料靠近查看才發現是一具充氣娃娃。

