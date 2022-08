「七龍珠」動畫電影 稱霸北美周末票房榜

「七龍珠:超級英雄」以約2010萬美元稱霸北美周末票房排行榜。(美聯社)

北美院線聯盟(Exhibitor Relations) 今天指出,日本東映動畫「七龍珠」系列的第21部電腦動畫電影 「七龍珠:超級英雄」,以約2010萬美元稱霸北美周末票房排行榜。

「七龍珠:超級英雄」(Dragon Ball Super: Super Hero)這部電影令人驚豔的表現,被其發行商動畫串流平台Crunchyroll稱為是全球最佳的動畫片開片表現。「七龍珠:超級英雄」在戲院相對冷清的8月成為一大亮點,並輕鬆擊敗另一部新上映的電影「獸」(Beast),該片周末票房為1160萬美元。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯(David A. Gross) 說:「這是Crunchyroll另一次傑出的動畫片開片表現。」他認為,索尼 擁有95%股權的Crunchyroll ,如今在動畫片發行上具有舉足輕重的地位。

過去兩周北美周末票房冠軍索尼的動作片「子彈列車」(Bullet Train),這周末名次滑落到第3名,票房為800萬美元。

第4名是票房表現仍舊亮眼的「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick),在上映的第個13周末,仍有590萬美元的票房。這部湯姆克魯斯 (Tom Cruise) 的作品,在北美票房累計已達6.83億美元,海外票房累計7.03億美元。

華納兄弟動畫片「DC超級寵物軍團」(DC League of Super-Pets)周末票房580萬美元,下滑3名,排名第5。

8月票房通常較為冷清,葛羅斯表示,「但因為最後2周沒有強片上映,票房比往常掉得更多,大約比2019年8月少了40%,且這會持續到10月」。

周末票房6至10名的作品及票房依序是「雷神索爾:愛與雷霆」(Thor: Love and Thunder):400萬美元、「不!」(Nope):360萬美元、「小小兵2:格魯的崛起」(Minions: The Rise of Gru):350萬美元、「沼澤謀殺案」(Where the Crawdads Sing):320萬美元、「天黑請斃命」(Bodies Bodies Bodies):240萬美元。