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笹本恒子107歲心態不老 長壽秘訣每天一杯紅酒

中央社東京22日綜合外電報導
被公認為日本第一位女性攝影記者的笹本恒子逝世，享壽107歲。她的長壽秘訣是每晚喝上一杯紅酒。路透
被公認為日本第一位女性攝影記者的笹本恒子逝世，享壽107歲。她的長壽秘訣是每晚喝上一杯紅酒。路透

日本第一位女性攝影記者笹本恒子逝世，享壽107歲。在一戰出生、活過二戰的笹本歷經許多歷史重大事件，即使年過百歲，她的心態依舊年輕，並把吃肉喝酒視為長壽秘訣。

笹本恒子在8月15日因年事過高逝世，距離她的108歲生日僅有兩週。

笹本恒子在1914年、第一次世界大戰爆發當年出生於東京，原本立志要當一名畫家，但遭父親否決。她之後因為和朋友觀看一部黑白電影受到啟發，開始從事攝影工作，在1940年加入日本攝影師協會，成為日本第一位女性攝影記者。

產經新聞報導，笹本的鏡頭記錄了日本近代史許多重要時刻，包括二次世界大戰前夕，日德義同盟國相關人士會面、二戰後監管日本的美國五星上將麥克阿瑟（Douglas MacArthur），以及日美安保條約之爭等。

笹本曾一度停止攝影工作，但在70多歲時重新拿起相機，1985年舉辦個展「給昭和年代添加色彩的人們」，引發極大迴響。

以此為契機，她隨後拍攝女作家宇野千代、演員澤村貞子等出生於明治時期（西元1868年至1912年）的女性，並舉辦相關攝影展。

2016年，笹本恒子獲得素有攝影界奧斯卡獎之稱的露西獎（The Lucie Awards）終身成就獎榮譽。日本攝影師協會以她為名，設立了「笹本恒子攝影獎」。

笹本恒子在年近百歲時依舊行動自由、思考清晰，她有多本著作分享長壽秘訣。在97歲時寫作「97歲的幸福論」，直到滿103歲之前仍持續推出相關著作。

笹本恒子表示，即使年紀大了，她依舊每天吃肉，尤其喜歡可以配紅酒的肉類料理。

她表示，有些人或許認為高齡者不宜吃肉，其實這是錯誤的想法。「有人說年紀大了就應該多吃青菜、豆腐，這種說法太荒謬了。你必須獲得足夠的蛋白質和脂肪。」

她說，為了身體健康，肉類和油都不可或缺。她不吃米飯或麵包，但每天喝一杯紅酒，打造自己的「笹本流」健康法則。紅酒內含多酚，對於預防老年癡呆具有良效。

她在滿107歲後接受Art and Design Inspiration網站訪問時說，每天晚上一杯紅酒、一片巧克力，是她長壽秘訣之一。

笹本認為，有些人在吃方面很節省，卻把錢花在穿著打扮上，這些人在精神方面是很貧乏的。她認為即使物質不富裕，在吃的方面必不能省。吃飯、做事和思考，是人生一直到最後都必須持續的工作。

笹本也有記筆記的習慣。她表示，她常備一本筆記本，在上面記下從新聞或電視上看到的訊息，從時尚、生活情報，甚至是英語等，多年來一直維持這個習慣。

她認為，只要有想要學習的東西，年齡不成問題。除了攝影之外，她還學習過製作衣服、花藝，甚至在她學習室內設計時，都已經50歲了。

笹本時刻保持對生活的熱情與好奇心。她說：「人不應該懶惰。重要的是對生活抱持正面態度，永不放棄。必須鞭策自己，保持警覺，這樣才能持續邁進。」

攝影 日本 奧斯卡獎

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