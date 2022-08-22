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刷牙、設手機鬧鐘都不行 睡眠醫師羅列10大睡前NG行為

聯合新聞網／即時報導
日本醫師白濱龍太郎認為，刷牙會降低體內的「褪黑素」影響睡眠。（圖片來源／ingimage）
日本醫師白濱龍太郎認為，刷牙會降低體內的「褪黑素」影響睡眠。（圖片來源／ingimage）

許多人在睡覺之前，習慣刷牙清潔口腔、設定手機鬧鐘，或者稍微做點伏地挺身鍛鍊肌肉的習慣。然而其實這些行為，卻都有可能成為干擾睡眠的元凶，如果想要好好睡上一覺，就必須盡量避免。

曾獲「日本睡眠學會」認證的醫師白濱龍太郎，近來接受日本媒體「日刊SPA！」專訪，表示刷牙因為會刺激牙齦的關係，使得體內能幫助睡眠的「褪黑素」降低。所以如果想要刷牙，至少選在就寢前一小時較為妥當。若是想在睡前一刻清潔口腔，可以改用漱口的方式。

另外，坊間曾經出現推薦「睡前喝水」的說法。不過如果喝太多水，也會變得容易跑廁所影響睡眠。而在睡前使用手機設定鬧鐘，不只容易被藍光干擾，依靠鬧鐘鈴聲起床，當天也會一直保持著倦怠感。最好是培養出規律的生理時鐘，在天亮時就自然醒來比較妥當。

如果在上床就寢時，要是一直沒辦法睡著，可能會因為意識到時間流逝，並且在黑暗的場所下產生負面情緒，導致自己越來越難入眠。此時最好先暫時離開床鋪，稍微緩和一下心情，再鑽入被窩才是正確作法。

網站另外整理出10個容易干擾睡眠的NG習慣，分別為：

1.晚上只沖澡就結束

2.睡前鍛鍊肌肉

3.睡前補充過多水分

4.睡前一刻刷牙

5.睡前設定手機鬧鐘

6.依賴鬧鐘叫醒自己

7.睡不著還一直賴在被窩裡

8.好幾年都用同個床墊

9.晚上爬起來看時間

10.假日睡眠時間過長

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