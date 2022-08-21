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脫衣舞孃嫁富商代孕生「22寶」 老公入獄日子慘變調

聯合新聞網／ 即時報導
原本預計想養105個孩子的克莉絲提那，因為老公入獄只好中止計劃，但22個小孩已足夠她與保母們忙碌了。（取材自Instagram）
原本預計想養105個孩子的克莉絲提那，因為老公入獄只好中止計劃，但22個小孩已足夠她與保母們忙碌了。（取材自Instagram）

一對小孩成癮的夫婦，從2020年3月到2021年7月間，找代理孕母生下22個寶寶，每年花費7萬英鎊（約8.2萬美元）養育小孩，原本預計收養105個孩子的他們，因富豪丈夫意外入獄，而不得不中斷計畫。

綜合媒體報導，24歲的克莉絲提那（Kristina Ozturk）原是脫衣舞孃，與57歲的富豪丈夫加立普育有22個孩子，愛小孩成癡的兩人，請了16個保姆協助他們一起帶22個小孩。然而不幸地是，今年5月土耳其大亨加立普被指控在俄羅斯涉嫌洗錢和偽造文書被捕。

克莉絲提那頓時失去支柱，一個人跟16個保姆一起帶22個小孩使她每天忙得跟陀螺一樣。報導中指出，兩人本來預計收養105個小孩，但卻因丈夫意外入獄而中斷此計畫。

但養育22個孩子的支出也相當狀況，他們每周要花4000英鎊（約4729.7美元）購買寶寶的必需品，包含20大袋尿布與53罐配方奶，以及每年要花7萬英鎊（約8.2萬美元）的保姆費照顧小孩。

自從先生被捕後，克莉絲提那曾在社群媒體上透露，自己一直無法脫離孤獨感，也很難入睡，因為沒有了先生的聲音、笑容與擁抱。

來自俄羅斯的克莉絲提那，在莫斯科的一家紳士俱樂部跟加立普相遇，兩人對共組大家庭有共識，便一同展開新生活，而她也稱加普利是他的人生導師與童話王子。

俄羅斯 社群媒體

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