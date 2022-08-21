埃及女權大躍進 開羅地鐵首次雇用女司機員

30歲的歐瑪成為埃及首都開羅地鐵首名女駕駛。（Getty Images）

開羅地鐵 準備擴大服務，以因應市內超過2000萬人口之際，現在首度招募了女性列車司機員。在鮮少女性擁有正式工作的埃及，這可是件新鮮事。

4月以來，通勤族已能看到女性在駕駛室中控制列車，大家的反應從驚訝到完全不同意都有。

儘管1956年以來埃及婦女就享有選舉權和競選權，但父權制立法和男性主導的文化嚴重限制了個人權利。

為防性騷擾 ，開羅地鐵有專為女性保留的車廂，供不願與男性身處同一車廂的女性使用。

根據2020年數據，埃及僅14.3%女性擁有正式工作，因此商科畢業、育有兩個孩子的歐瑪（Hind Omar）聽到招聘消息就連忙遞出申請，非常希望成為女性司機員先驅。

30歲的歐瑪告訴法新社：「每天有數千條生命掌握在我手裡。」

她說，很幸運能得到家人支持，「我爸媽起初覺得很奇怪，但最後還是支持我，我先生則是一開始就很積極，總是鼓勵我」。

她說，其中一大關鍵，是為女性司機提供的夜班豁免。

歐瑪說，要成為司機員得歷經重重考驗，得展現「注意力長度」和「耐力」，因為司機員必須在1週6天的工作中「長時間保持高度警戒」。

2位接受埃及國家隧道管理局（National Authority for Tunnels）與巴黎大眾運輸公司（RATP）合作培訓的女性，除了歐瑪，還包括32歲的穆罕默德（Suzanne Mohamed）。

穆罕默德描述剛開始駕駛列車時，通勤族第1次在月台上看到她人在駕駛室的情形。

她說，在1個女性就業 機會有限的國家，她可以了解「他們很驚訝」。她告訴法新社，「一些乘客很害怕，懷疑我的技術，還說，看到女性坐在駕駛室，他們覺得不安全」。

開羅地鐵1987年開始營運，是阿拉伯世界最古老的地鐵系統，但在提供女性就業機會上，卻落後於其他阿拉伯國家。

1999年，摩洛哥人艾巴德（Saida Abad）成為非洲和阿拉伯世界頭一位女性列車司機員。