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公園松鼠「熱到趴」？學者：別擔心，在降溫啦

編譯陳韻涵／綜合20日電
天氣炎熱，松鼠也吃不消。紐約市公園局提醒民眾，如看到平日活蹦亂跳松鼠現在趴在地上，不要擔心，因為牠是在降溫。(取自紐約市公園局推特帳號)
天氣炎熱，松鼠也吃不消。紐約市公園局提醒民眾，如看到平日活蹦亂跳松鼠現在趴在地上，不要擔心，因為牠是在降溫。(取自紐約市公園局推特帳號)

紐約市當局與松鼠行為學者表示，如果在公園看到松鼠做出四肢伸展、肚子趴在地面上的姿勢(sploot)，並不是松鼠生病了，而是牠們在降溫。

紐約市公園局(NYC Department of Parks and Recreation)在推特(Twitter)上公布松鼠的降溫行為後，「sploot」一詞頓時成為網路流行語。

這篇圖文並茂的貼文寫道，「若你看到松鼠這樣趴著，別擔心，牠沒事；在很熱的天氣裡，松鼠會伸展四肢、貼平溫度較低的表面，讓身體降溫，這是一種洩熱(heat dump)方式」。

明尼蘇達大學(University of Minnesota)研究松鼠行為的生物學者與博士生夏洛特‧德維茨(Charlotte Devitz)表示，她碩士時首次發現松鼠會有這種行為，「sploot當時並非人們熟知的詞彙，我們當時形容這種行為是趴下(flop)，我覺得很可愛，我當時想就此議題發表一篇研究，但沒有成功」。

德維茨表示，較大型、多毛的松鼠會更常出現sploot行為，如灰松鼠(grey squirrels)和狐松鼠(fox squirrels)。

德維茨解釋，sploot更科學的說法是「洩熱」，「松鼠盡量將身體表面與較冷的表面接觸，通常是有陰影的水泥地或人行道」。

她說：「今年夏季高溫破紀錄，這種行為非常、非常明顯。」

德維茨表示，洩熱是松鼠調節溫度的好方法，畢竟松鼠透過流汗降溫的效果有限，「其他哺乳類動物也會有類似行為，只是最近很多人看到松鼠這，擔心松鼠是否生病了」。

她說，像紐約這樣的都會區，松鼠更容易透過洩熱行為來降溫，但此姿勢可能讓牠們暴露於遭掠食的風險中。

德維茨說：「氣候變遷讓整體溫度上升，我們看到更多高溫、乾旱的情況，松鼠的這種行為會愈來愈普遍且對牠們而言有其必要。」

紐約市 高溫 氣候變遷

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