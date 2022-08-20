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喬布斯初代Apple-1原型機 近70萬元落槌

中央社／波士頓19日電
初代蘋果電腦Apple-1原型機，近70萬美元的價格落槌。（美聯社）
初代蘋果電腦Apple-1原型機，近70萬美元的價格落槌。（美聯社）

一台歷史可追溯至1970年代中期、經過驗證的初代蘋果電腦Apple-1原型機，在拍賣會上以近70萬美元的價格落槌。

美聯社報導，波士頓拍賣公司RR Auctions在聲明中表示，蘋果公司（Apple）已故創辦人喬布斯（Steve Jobs）在1976年利用這台原型機，向加州山景市（Mountain View）The Byte Shop的店主泰瑞爾（Paul Terrell）介紹Apple-1的功能。The Byte Shop是全球最早的個人電腦商店之一。

RR Auctions表示，一名希望保持匿名的加州灣區（Bay Area）買主昨天以67萬7196萬美元得標。

RR Auctions執行副總裁李文斯頓（Bobby Livingston）表示：「沒有這台原型機，就不會有Apple-1。這是喬布斯的聖杯，是蘋果公司的紀念物。」

泰瑞爾在1976年使用拍立得相機，拍攝使用中的原型機，這次拍賣的原型機和照片吻合。這台原型機也經過Apple-1專家柯恩（Corey Cohen）的檢查和認證，他的13頁公證報告會和原型機一起交給買主。

這台原型機在蘋果倉庫中放置了許多年，才在約30年前由喬布斯交給賣家。

Apple 蘋果 拍賣

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