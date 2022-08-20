印度「冒牌警局」行騙達8個月 最後因冒牌貨配槍遭識破

印度東部比哈爾邦警方18日破獲了一個經營假警局的團夥，並指他們行騙時間將近長達8個月，連警官都承認第一次見到有人成功經營假警局。（翻攝自YouTube / Bihar InShots）

印度 東部比哈爾邦（Bihar）警方18日表示，當局在班卡市（Banka）破獲了一個經營假警局的團夥，並指這個「冒牌警局」行騙時間將近長達8個月時間，成功敲詐了數百人的錢財，最後因為正牌的警官注意到冒牌貨配槍不是制式警械，才讓整起事件水落石出。

俄羅斯官媒RT與印度媒體報導，班卡市的正牌警察 局長亞達夫（Shambhu Yadav）表示，這群詐騙犯在距離真正市警局僅500公尺的一家旅店設立據點，顯然是設法利用狀似真正的制服及真槍以騙過所有人。

警方表示，這個詐騙集團 跟走進假警局檢舉與報案的當地人收費，也向許諾協助弄到社會住宅或在警隊謀職的人拿錢。據報導，他們從每名被騙申請警職的年輕人索得7萬盧比（約875美元）的「手續與訓練費」，還會每天支付約500盧比給一些當地人，讓他們裝得好像是警局職員。

整樁騙局之所以曝光，是因為亞達夫前一晚注意到冒牌女警官配備著當地的土製手槍、而不是公發轉輪槍（Revolver）。正牌警方隨後突襲了冒牌警局，至少5名嫌犯被捕，其中還包含2名女子，主謀則仍然在逃。全案調查仍在進行中，亞達夫稱將在不久的將來公布相關案情。

據報導，一名警官告訴媒體，雖然印度出現過許多民眾冒充警官的案例，這還是第一次見到有人成功經營假警局，更不用說這麼久的時間了。