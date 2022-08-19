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當年靠拍A片養大八胞胎 單親辣媽：不成熟又很蠢

聯合新聞網／即時報導
之前曾紅極一時的八胞胎如今都已升上八年級。(取材自Instagram)
之前曾紅極一時的八胞胎如今都已升上八年級。(取材自Instagram)

美國一名「八胞胎媽媽」在2009年曾因她賺錢養家的方式引發爭議，日前她在社群媒體上發布孩子們的新學期入學照，網友也紛紛獻上祝福。

澳洲新聞網（News.com.au）報導，今年47歲的單親媽媽娜迪亞（Nadya Suleman）在2009年以人工授孕方式懷上八胞胎，成為全球頭條。因為夢想擁有大家庭，在生下八胞胎之前她已經透過相同方式生下4男2女。生下八胞胎後娜迪亞便晉升14寶媽。當時她失業又離婚，只能靠政府補助生活。因此為了養家她曾經拍A片、為成人雜誌拍裸照，也曾經帶著孩子拍實境節目。

近期她在Instagram上分享八胞胎升上八年級的照片，並寫道：「孩子們，要以自己為榮，因為你們是那麼善良、懂得尊重人又會幫助同儕、老師和教職員。你們是六七年級學生的好榜樣，我愛你們。」語末還附上愛心符號，滿滿母愛讓人看了十分感動。

她在接受其他媒體採訪時表示，其實自己很後悔當時成為A片女星，認為這個決定「既愚蠢、不成熟又自私」。她說自己是因為家中實在沒有錢，她出於絕望才出此下策養家活口。現在她只希望不要受到鎂光燈關注，好好的為家人創造更美好的生活。

社群媒體 澳洲

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