誰還記得Clubhouse？為何「開房間」不再流行

語音社群平台Clubhouse曾經紅極一時。(美聯社)

採取直播形式的語音社群平台Clubhouse 曾經紅極一時，引發「開房間」熱潮，然而不到兩年的光景，早已人氣盡失，可能被多數人遺忘，前陣子更傳出裁員消息。從當紅炸子雞淪落到乏人問津，這款應用程式（app）究竟發生了什麼事？

Clubhouse在2020年3月出現在iOS平台，2020年5月估值已達到1億美元。它的發展像一艘火箭一樣沖天，主要原因就是當時新冠疫情擴散、封鎖措施讓人與人無法群聚並親自見面聊天。到了2021年4月，C輪的融資讓該公司估直達40億美元。火紅時，Clubhouse每周活躍用戶數達1,000萬人。

然而，時間快速推進至現在，Clubhouse已面臨來自Reddit Talk、Twitter Spaces、 LinkedIn和Walkie-talkie一堆同樣類型服務的競爭。Clubhouse一直忙著推出新功能，以便留住其350萬活躍用戶。然而這與2021年的高峰值相比，使用者已減少60%以上、甚至達70%。

這也是Clubhouse近期推出名為Houses的私人溝通功能的原因，用戶可在Clubhouse底下創造屬於自己的「House」，這項功能可協助使用者找到和自己有關聯度的Rooms聊天室加入，也代表Clubhouse不再採取單一app讓多個溝通社群使用，而是增加關聯度，也就是讓每個House都是為一群小眾所量身訂製。

最新的功能能否讓Clubhouse挽回人氣，仍有待觀察。外媒整理出Clubhouse人氣日益低落的幾大原因：

第一，解封效應。根據一些調查，Clubhouse發生這樣人氣殞落，是人們回歸某種正常生活的結果。當人們如今能夠進行實際對話時，就沒有時間沉迷於這種線上對話。

第二，沒有營收 模式。第三，本身不夠強大，競爭同業太多。幾乎在Clubhouse開始流行之後，推特、Linkedin、臉書甚至Spotify等知名社群媒體 也紛紛效仿，推出或開發與Clubhouse競爭的功能。

第四，名人光環褪去。對於非創造人士、網紅而言，在最初跟風潮流後，這項app的黏著度不高。隨著名人使用的效應褪去，Clubhouse光環不再。

第五，沒辦法保存、下載或擷取對話，不少使用者也沒耐心參與長達數小時。第六，Podcast或Youtube更有趣。第七， Clubhouse上出現騷擾、推銷與詐騙事件，也讓不少人棄而不用。