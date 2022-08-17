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年輕人不愛醉？日本發起全國競賽 鼓勵民眾「多喝酒」

編譯張君堯／即時報導
在年輕人態度改變導致稅收下滑之際，日本政府近日發起一場全國性競賽、鼓勵人們「多喝酒」。(路透)
在年輕人態度改變導致稅收下滑之際，日本政府近日發起一場全國性競賽、鼓勵人們「多喝酒」。(路透)

在年輕人態度改變導致稅收下滑之際，日本政府近日發起一場全國性競賽、鼓勵人們「多喝酒」。

衛報報導，在新冠疫情影響、年輕人風氣改變導致酒精飲料「失寵」的情況下，日本國家稅務局（NTA）發起名叫「清酒萬歲！」（The Sake Viva!）的活動，希望能鼓勵20至39歲的人們提出幫助重振國內酒精飲料風氣的創意想法。

這場競賽將持續到9月9日、呼籲包括新產品、新設計以及推廣家庭飲酒的方法。NTA表示，日本的酒類消費量已從1995年的平均每人每年100升下降到2020年的75升。2020年酒類稅佔日本稅收的1.7%、低於2011年的3%和1980年的5%。

2020財年酒類稅的總收入也下降超過1100億日元至1.1兆日元，NTA本月稍早更表示「這是31年來酒精稅收入的最大降幅」，此外，啤酒消費量的下降尤為明顯，銷量下降20%至不足18億升，2020年日本人均啤酒消費量約為55瓶、比去年下降9.1%。

NTA官員透露「由於新冠疫情期間在家工作在一定程度上取得進展，許多人可能開始質疑是否需要繼續與同事喝酒應酬的習慣」。日本厚生勞動省表示希望這項競賽也能提醒人們記住只喝「適量的酒」。

入選決賽的選手將被邀請參加11月10日在東京舉行的頒獎典禮，稅務局表示將支持將獲勝者的創意「商業化」。

日本 疫情

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