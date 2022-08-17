染疫後吃東西都沒味道…他舔「遊戲卡」苦味爆發
染疫康復後，卻為後遺症所苦？一名日本網友在推特上分享經驗，他表示自染上新冠肺炎後，味覺就大失常，吃東西都嚐不出食物的風味，讓他相當苦惱。為了找尋「有味道」的食物，該名網友秉持著「神農嚐百草」的精神，試吃各類型食物，竟意外發現「這一物」吃起來「舌頭超有感」，實驗結果曝光後，立刻引發熱議。
日本網友Muffin（まふぃん）在推特發文表示，自從得了新冠肺炎後，他的味覺就像「發瘋」了一樣，感受不到食物原有的味道。而後，Muffin開始往嘴裡丟進各式各樣的東西，無論是鹽、納豆、美乃滋或番茄醬都沒有味道，喝黑咖啡就跟喝水沒兩樣，薑末吃起來像蘿蔔泥，連日常必備的醬油都只是有點鹹味的水，讓他相當懊惱。
就當Muffin心灰意冷之際，他意外發現了一個「舌頭超有感」的東西，那就是任天堂Switch的遊戲卡。Muffin以實驗的精神，「品嚐」了一口「任天堂明星大亂鬥」的遊戲卡，不料苦味瞬間噴發而出，讓他痛苦地直呼「超超超超超級苦的」。
コロナにかかり、味覚がイカれたので口の中にいろいろ放り込んでみました。— Muffin/まふぃん (@muffinROB_TOP) August 12, 2022
塩→無味
ブラックコーヒー→ただの水
おろししょうが→無味(ほぼ大根おろし)
納豆のからし全部→無味。
マヨネーズ・ケチャップ→何も感じない
醤油→少ししょっぱい
Nintendo Switchのカセット
→くっっっっっっそ苦い。
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