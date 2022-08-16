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怪美的？模特兒表情不協調 原來貓膩藏這裡

記者釋俊哲／即時報導
Balenciaga昨日釋出兩張視覺，照片充滿奇異的不協調感，並迅速吸讚與引起網友熱議。（取材自Instagram／@Balenciaga)
Balenciaga昨日釋出兩張視覺，照片充滿奇異的不協調感，並迅速吸讚與引起網友熱議。（取材自Instagram／@Balenciaga)

巴黎世家（Balenciaga）除了日前一枚被網友瘋傳為「垃圾袋」的黑色包款後，近日再有超怪創意：品牌官方Instagram中貼出兩張視覺，男女模特兒的半身照姿勢看似正常、但仔細一看卻充滿奇異的不協調感，第一則貼文並迅速吸讚3.4萬次與近300則留言火熱討論，讓人不禁懷疑：到底「貓膩」藏哪裡？

這系列是由創意總監Demna Gvasalia發想、並由德國知名攝影師Martin Schoeller掌鏡。Martin Schoeller最經典的拍攝風格即為人像正面特寫，過往曾為布萊德彼特（Brad Pitt）、喬治克隆尼（George Timothy Clooney）、傑克尼克森（Jack Nicholson）等超級明星掌鏡，作品並頻繁登上《國家地理雜誌》、《紐約客》與各時尚雜誌。

兩張Instagram視覺中，男女模特兒分別配戴了BB系列珠寶，但觀看時卻讓人產生奇妙的不協調感。

原來照片中眼睛被上下倒置，眼神和肢體的錯置因此帶來奇特感受。不少眼尖網友即刻破解秘辛並留言「Upside down」、「This pic will looks better if you rotate ur phone」，但也有人持不同或反對意見「WHAT WAS THE REASON!?!?」或「balenci goin crazy wit the edits」。至於是「怪」，還是「怪美的」？就看個人主觀意見了。

兩張視覺中模特兒的眼睛被重新後製、上下倒置，因此帶來奇特感受。（取材自Insta...
兩張視覺中模特兒的眼睛被重新後製、上下倒置，因此帶來奇特感受。（取材自Instagram／@ Balenciaga)
兩張視覺中模特兒的眼睛被重新後製、上下倒置，因此帶來奇特感受。（取材自Insta...
兩張視覺中模特兒的眼睛被重新後製、上下倒置，因此帶來奇特感受。（取材自Instagram／@ Balenciaga)

奇異 布萊德彼特 德國

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